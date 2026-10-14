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உம்ரா யாத்திரையை ஒத்திவைக்குமாறு சிங்கப்பூரர்களுக்கு அறிவுரை

உம்ரா யாத்திரையை ஒத்திவைக்குமாறு சிங்கப்பூரர்களுக்கு அறிவுரை

சவூதி அரேபியாவில் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் நிலவுவதால் முயிஸ் இவ்வாண்டு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது
படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

14 Oct 2026 - 9:37 am

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சவூதி அரேபியாவுக்கு உம்ரா யாத்திரை மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ள சிங்கப்பூர்களுக்கு அப்பயணத்தை அதை ஒத்திவைக்குமாறு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சவூதியில் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் மோசமாக இருப்பதால் இவ்வாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுவதாக முயிஸ் அமைப்பு கூறியுள்ளது.

சவூதி அரேபியாமீது அதிகமான ஏவுகணை, வானூர்தித் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுவருவதையொட்டி அந்நாட்டுக்கு எல்லா விதப் பயணங்களையும் தள்ளிப்போடுமாறு வெளியுறவு அமைச்சு செவ்வாய்க்கிழமை (அக்டோபர் 13) ஆலோசனை அறிக்கை மூலம் சிங்கப்பூரர்களைக் கேட்டுக்கொண்டது. வெளியுறவு அமைச்சின் அந்தப் பயண ஆலோசனையைக் கேட்டு நடக்குமாறு முயிஸ் புதன்கிழமை (அக்டோபர் 14) அறிக்கை மூலம் சிங்கப்பூரர்களைக் கேட்டுக்கொண்டது.

குறிப்புச் சொற்கள்
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