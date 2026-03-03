Home
பஹ்ரேனில் உள்ள சிங்கப்பூரர்கள் நாடுதிரும்ப தூதரகத்திடம் கோரிக்கை

ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசையும் ஈரான் தாக்கிவருவதால், அங்கிருந்து ஓமான் செல்லும் சாலைவழிப் பயணங்கள் ஆபத்து நிறைந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
பஹ்ரேனில் ஈரானால் தாக்கப்பட்ட கட்டடம் ஒன்றின் வெளியே ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 1) வாகனங்கள் கடந்து செல்கின்றன. - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

மத்தியக் கிழக்கில் போர் தொடர்ந்துவரும் நிலையில், பஹ்ரேனில் உள்ள சிங்கப்பூரர்கள், சவூதி அரேபியத் தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள சிங்கப்பூர் தூதரகத்திடம், அவர்களை நிலம் வழியாகப் பேருந்துகளில் அங்கு பாதுகாப்பாக அழைத்துவரும்படி கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இன்னும் சில நாள்களில் அனைத்துலக விமானப் பயணங்களின் இருக்கைகள் உறுதியானதும் அங்கிருந்து அவர்கள் சிங்கப்பூருக்கு திரும்பும் சாத்தியங்களை சவூதி அரேபியாவில் உள்ள தூதரகம் பரிசீலித்துவருகிறது.

இந்த விவரங்களை சவூதி அரேபியாவில் இயங்கும் சிங்கப்பூர் தூதரகம் அதன் ஃபேஸ்புக்கில் திங்கட்கிழமை (மாரச் 2) பதிவிட்டுள்ளது. நாடுதிரும்பும் தேவையை கணக்கில்கொள்ள பஹ்ரேனில் இருக்கும் சிங்கப்பூரர்கள் ஒரு படிவத்தை பூர்த்திசெய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

பஹ்ரேனில் இருந்து நிலம் வழியாக ரியாத்துக்கு வர ஏறத்தாழ ஐந்து மணி நேரம் ஆகலாம். இந்த செயல்பாட்டின் வழியாக தூதரகம் சிங்கப்பூரர்களின் பயண ஏற்பாட்டை உறுதி செய்வதாக அர்த்தப்படாது என்பதையும் அது விளக்கியுள்ளது.

அதேநாளில் அபு தாபியிலும் துபாயிலும் உள்ள சிங்கப்பூர் தூதரகங்கள் ஓமானில் உள்ள அனைத்துலக விமான நிலையத்திலிருந்து சிங்கப்பூரர்கள் நாடு திரும்ப திட்டமிடுவதை அறிந்திருப்பதாக அவற்றின் ஃபேஸ்புக் பதிவுகளில் தெரிவித்துள்ளன.

“தற்போது பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்கும்படி எங்களது பரிந்துரை இருந்தாலும் சிங்கப்பூருக்கு உடனடியாகத் திரும்ப விரும்புவோருக்கு இது சாத்தியப்படக்கூடிய ஒன்று,” எனவும் அத் தூதரகங்கள் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளன.

ஓமான் ஏர் விமானம் மூலம் தலைநகர் மஸ்காட்டிலிருந்து மூன்றாம் நாட்டுக்குப் பயணம் செய்து, அங்கிருந்து சிங்கப்பூர் செல்லும் விமானங்களுடன் இணைந்து சிங்கப்பூரர்கள் நாடு திரும்பலாம்.

ஆயினும் தற்போது ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசின் நகரங்களையும் ஈரான் தாக்கிவருவதால், அங்கிருந்து ஓமான் செல்லும் சாலைவழிப் பயணங்கள் ஆபத்து நிறைந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

