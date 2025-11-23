ஆண்களுக்கு தேசியச் சேவை கட்டாயம் என்றாலும், சிங்கப்பூரின் பாதுகாப்பு ஆண்கள், பெண்கள் என அனைவரின் ஒருங்கிணைந்த பொறுப்பு என்று தற்காப்புத் துணை அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் சூ கூறியுள்ளார்.
சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படையின் தற்காப்புப் பயிற்சிகளைப் பெண்களும் மேற்கொள்ள அவர்களுக்கு உதவும் மூன்று நாள் முகாம், நவம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 23) நடைபெற்ற முகாமின் இறுதி நிகழ்ச்சிக்கு வருகையளித்த திரு சூ, பங்கேற்ற பெண்களுடன் கலந்துரையாடினார்.
சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படை (எஸ்ஏஎஃப்) தொண்டூழியர் படைப்பிரிவின் ஆதரவில் ‘அக்கோர்ட்’ (ACCORD) எனப்படும் சமூக உறவுகள் சார்ந்த ஆலோசனை மன்றம் ஆறாவது முறையாக இந்த முகாமுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
தேசியச் சேவை அனுபவத்திற்காகப் பெண்கள் கிட்டத்தட்ட 201 பேர் இந்த முகாமில் களமிறங்கினர். இதுவரை நடைபெற்ற இத்தகைய முகாம்களில் இது ஆகப் பெரிய எண்ணிக்கை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வந்திருந்த பெண்களில் அன்னையர், மகள்கள், மனைவியர், தொழில்துறை மேலாளர்கள் எனப் பல நிலைகளில் பொறுப்பு வகிக்கும் பெண்கள் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டினார் திரு சூ.
“ஒவ்வொருவரின் குடும்பத்திலும் தேசியச் சேவையில் பணியாற்றிய அல்லது சேவை செய்யவிருக்கும் ஓர் ஆண் குடிமகன் இருப்பதை இந்தப் பெண்களின் பங்கேற்பு காட்டுகிறது. இந்த அனுபவம் தேசியச் சேவை மேற்கொள்ளும் ஆண்கள் மீதான புரிதலை ஆழப்படுத்தும்,” என்றார் அவர்.
முகாமில் கலந்துகொண்ட பெண்கள், இரவுநேரத் தாக்குதல்களுக்குத் தயாராகி எதிர்கொள்ளுதல், இயல்பான தடைகளைக் கடந்து முன்னேறும் பயிற்சி, ஆயுதப்படைத் தலைவரைச் சந்தித்தல் போன்ற அங்கங்களில் பங்கேற்றார்கள்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
பல்வேறு பயிற்சிகளில் குறிப்பாக ‘சார்21’ (SAR21) வகை இயந்திரத் துப்பாக்கியைக் கையாண்டது மிகவும் பிடித்திருந்ததாகத் தெரிவித்தார் நாகலட்சுமி பாலசுப்பிரமணியம், 17.
“இதற்குமுன் ‘சார்21’ வகை இயந்திரத் துப்பாக்கியைத் பார்த்ததோ பயன்படுத்தியதோ இல்லை. அதைக் கையாண்ட அனுபவம் எனக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்தது,” என்றார் அவர்.
தன் அப்பா எப்போதும் அவரது தேசியச் சேவை அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டது நாகலட்சுமியின் ஆர்வத்தைத் தூண்டியது.
“தொடக்கத்தில் ராணுவம் என்பது உடற்பயிற்சியை மட்டும் உள்ளடக்கியது என்று நினைத்தேன். நமது தற்காப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள எனக்கு இந்த அனுபவம் உதவியது,” என்றார் அவர்.
பங்கேற்பாளர்களைப் பல பயிற்சிகளில் வழிநடத்திய ராணுவ வீராங்கனைகளில் ஒருவர் சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படையின் மூன்றாவது சார்ஜண்ட் ஐஸ்வர்யா தேவி, 25.
முதல் முறையாக இந்த முகாமில் ஒரு பயிற்றுவிப்பாளராகப் பொறுப்பேற்ற ஐஸ்வர்யா, “மற்ற பெண்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம்,” என்று கூறினார்.
சிறு வயதிலிருந்தே சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படையில் ஒரு ராணுவக் காவலராகப் பணிபுரிய விரும்பிய ஐஸ்வர்யா, எதிர்காலத்தில் தற்காப்பு சார்ந்த துறைகளில் பங்கேற்கப் பெண்களில் இன்னும் பலர் முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
“மனத்துணிவோடு இந்தப் பாதையில் பெண்கள் முன்னோக்கிச் செல்ல வேண்டும்,” என்றார் அவர்.