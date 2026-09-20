சிங்கப்பூரின் கிழக்கு, மேற்குப் பகுதிகளின் ஆகக் கடைசியான புகைமூட்ட நிலவரம் சற்று மிதமடைந்துள்ளது.
கடந்த 24 மணிநேரக் காற்றுத் தரக் குறியீடு (பிஎஸ்ஐ) மிதமான அளவை அவ்வட்டாரங்களில் பதிவிட்டுள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்டம்பர் 20) மதியம் 1 மணியளவில் பிஎஸ்ஐ பதிவு மேற்குப் பகுதியில் 97 ஆகப் பதிவானது. அது காலை 10 மணியளவில் 106 என இருந்தது.
ஒரு மணி நிலவரப்படி கிழக்குப் பகுதியில் காற்றுத் தரம் 87 எனக் குறைந்தது. அதுவும் அன்றைய தினம் அதிகாலை 102 என்ற ஆரோக்கியமற்ற அளவை எட்டியிருந்தது.
வடக்கு, தெற்குப் பகுதிகளுக்கான காற்றுத் தர அளவு, முறையே 77 எனவும் 80 எனவும் மிதமாக இருந்தன.
மத்திய வட்டாரத்தில், காற்றுத்தரக் குறியீடு சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 19) பிற்பகல் 1 மணிமுதல் ஆரோக்கியமற்ற நிலையெனப் பதிவானது. அது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் 107 எனப் பதிவாகியது. நாட்டின் மற்ற பகுதிகளில் காற்றுத்தரக் குறியீடு அன்றைய நாள்முழுவதும் மிதமான அளவில் இருந்த வேளையில், மத்தியப் பகுதியில் காலை 10 மணிக்கு 120 என்ற அளவை அது எட்டியிருந்தது.
காற்றுத்தரக் குறியீடு 101 முதல் 200 வரை பதிவானால், அது ஆரோக்கியமற்றது என்று கருதப்படுகிறது. அதுபோன்ற சூழ்நிலையில் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளைக் குறைத்துக்கொள்ளுமாறு தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.
காற்றுத் தரக் குறியீடு 51 முதல் 100 வரை பதிவுசெய்யப்பட்டால் அது மிதமான அளவாகக் கருதப்படுகிறது. அதுவே 0 முதல் 50க்குள் பதிவானால், காற்றுத்தரம் நல்ல நிலையில் இருப்பதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.