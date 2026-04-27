பிப்ரவரி மாதத்தில் சிறிதளவு சரிவைக் கண்ட சிங்கப்பூரின் உற்பத்தித் துறை, மார்ச் மாதத்தில் 10.1 விழுக்காடு அதிகரித்து மீண்டுள்ளது.
சீனப் புத்தாண்டு பண்டிகைக் காலத்தில் தற்காலிகமாகத் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டதே பிப்ரவரி மாதத்தின் மந்தமான வளர்ச்சிக்குக் காரணம் என்றும் மக்கள் வேலைக்குத் திரும்பியதால் மார்ச் மாதத்தில் இந்த நிலை தளர்ந்தது என்றும் டிபிஎஸ் பொருளியல் நிபுணர் சுவா ஹான் டெங் கூறினார்.
திங்கட்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 27) பொருளியல் மேம்பாட்டுக் கழகம் வெளியிட்ட தரவுகளின்படி இது தெரியவந்துள்ளது.
பருவகால மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்பட்ட மாதாந்திர அடிப்படையில், மார்ச் மாதத்தில் உற்பத்தி 4.7 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. உயிர்மருத்துவ உற்பத்தித் தொகுப்பைத் தவிர்த்துப் பார்த்தால், உற்பத்தி 3.5 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது.
ஆண்டு அடிப்படை, உயிர்மருத்துவ உற்பத்தி மற்றும் ரசாயனங்களைத் தவிர்த்து, மற்ற அனைத்து உற்பத்தித் தொகுப்புகளும் மார்ச் மாதத்தில் உற்பத்தி வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தன.
மின்னணுவியல் துறை அதிகபட்சமாக 30 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டது. தகவல் தொடர்பு மற்றும் பயனீட்டாளர் மின்னணுவியல், அத்துடன் வலுவான செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான தேவையின் பின்னணியில் பகுதிமின்கடத்திகள் ஆகிய பிரிவுகளில் இருந்து இந்த வளர்ச்சி வந்துள்ளது.
2026ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் காணப்பட்ட அதிகப்படியான ஏற்ற இறக்கத்தைத் தொடர்ந்து, வரும் மாதங்களில் உற்பத்தியின் செயல்பாடு சீரற்றதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என திரு சுவா கூறினார்.
மின்னணுவியல் துறைக்கான போக்கு சாதகமாக இருந்தாலும், மத்திய கிழக்குப் போருடன் தொடர்புடைய உள்ளீட்டுச் செலவு நெருக்கடி மற்றும் நீண்ட விநியோக நேரங்கள் ஆகியவற்றை சிங்கப்பூரின் பரந்த உற்பத்தித் துறை எதிர்கொள்கிறது என்பதை ஆரம்பக்கட்ட அறிகுறிகள் உணர்த்துவதாகவும் இது மார்ச் மாத உற்பத்திக் கொள்முதல் மேலாளர்களின் குறியீட்டில் பிரதிபலிப்பதாகவும் திரு சுவா கூறினார்.