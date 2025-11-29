சிங்கப்பூரின் ஆகப் பெரிய பலதுறை மருந்தகமான சிராங்கூன் பலதுறை மருந்தகம் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) அதிகாரபூர்வமாகத் திறக்கப்பட்டது.
இந்தப் பலதுறை மருந்தகம் சிராங்கூன் சென்ட்ரலில், சிராங்கூன் எம்ஆர்டி நிலையத்துக்கும் நெக்ஸ் கடைத்தொகுதிக்கும் அருகில் அமைந்துள்ளது.
புதிய பராமரிப்பு அணுகுமுறையைச் சிராங்கூன் பலதுறை மருந்தகம் கையாள்கிறது. இந்த அணுகுமுறையின்படி, ஒரே குடும்பத்தை ஒரு சுகாதாரப் பராமரிப்புக் குழு பார்த்துக்கொள்ளும்.
உடல் பலவீனத்தை மதிப்பீடு செய்து, சிகிச்சை அளிக்க கூடுதல் கட்டமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறை கையாளப்படுகிறது.
இந்தக் கட்டமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறையின்கீழ் 65 வயதும் அதற்கும் மேற்பட்ட வயதுடைய நோயாளிகளின் உடல் பலவீனத்தைச் சமாளிக்க பல் மருத்துவச் சேவையையும் வழங்கும் முதல் என்எச்ஜி ஹெல்த் பலதுறை மருந்தகமாகச் சிராங்கூன் பலதுறை மருந்தகம் திகழ்கிறது.
சிராங்கூன் வட்டாரக் குடியிருப்பாளர்களில் மூத்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஐந்தில் ஒரு குடியிருப்பாளர் 65 வயதும் அதற்கும் மேற்பட்ட வயதுடையவர்.
இவர்களுக்குச் சேவையாற்ற புதிய பலதுறை மருந்தகம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏழு மாடிக் கட்டடம் 11,600 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் கட்டப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு நாளும் ஏறத்தாழ 1,300 நோயாளிகள் அங்கு சிகிச்சை பெறுவர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக சிராங்கூன் பலதுறை மருந்தகத்தின் தலைவரான டாக்டர் லியூ சாங் வெய் தெரிவித்தார்.
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் சிங்கப்பூரில் 32 பலதுறை மருந்தகங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதே இலக்கு என்றும் திட்டமிட்டபடி அனைத்தும் நடந்துகொண்டிருப்பதாகவும் சிராங்கூன் பலதுறை மருந்தகத்தின் திறப்பு விழாவில் கலந்துகொண்ட சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் தெரிவித்தார்.
தற்போது சிங்கப்பூரெங்கும் 27 பலதுறை மருந்தகங்கள் உள்ளன.
“முதன்மைப் பராமரிப்பை வலுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளில் ஒவ்வொரு புதிய பலதுறை மருந்தகமும் ஒரு முக்கிய படியாகும். நாட்டின் மக்கள் தொகை மூப்படையும் நிலையில் மூத்தோரின் உடல்நலத்தைப் பேணிக் காக்க இது மிகவும் முக்கியம்,” என்று அமைச்சர் ஓங் கூறினார்.
பல்வேறு காரணங்களுக்காகப் பொதுமக்கள் பலதுறை மருந்தகங்களுக்குச் செல்வதாகத் திறப்பு விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஓங் தெரிவித்தார். சுகாதாரப் பரிசோதனைகள், நாட்பட்ட நோய்களுக்குச் சிகிச்சை பெறுவது, குழந்தை மருத்துவம், மனநலச் சேவைகள் போன்றவை அவற்றில் அடங்கும் என்றார் அவர்.
“இன்று பலதுறை மருந்தகங்கள் வெறும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிலையங்கள் அல்ல. மாறாக, அவை குடியிருப்பாளர் நலன் காக்கும் சமூக மையங்களாகத் திகழ்கின்றன,” என்று அமைச்சர் ஓங் கூறினார்.
இன்றைய சூழலில், ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஏழு மில்லியன் பேருக்குப் பலதுறை மருந்தகங்கள் சேவையாற்றுகின்றன. சிகிச்சை பெறுவதற்கான காத்திருப்பு நேரத்தைக் குறைக்க முன்பதிவு அணுகுமுறை கையாளப்படுகிறது.