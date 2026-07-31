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அடுத்த ஆறு மாதங்கள் குறித்து சிங்கப்பூரின் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நம்பிக்கை

அடுத்த ஆறு மாதங்கள் குறித்து சிங்கப்பூரின் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நம்பிக்கை

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மத்திய கிழக்கிலிருந்து மூலப்பொருள் விநியோகத்தில் ஏற்படக்கூடிய தடைகளை எதிர்பார்த்து, ரசாயனத் துறை, 2026ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டிற்கான வர்த்தகக் கண்ணோட்டத்தில் தொடர்ந்து மிகவும் அவநம்பிக்கையுடன் உள்ளது. - படம்: சண்ட்ரா அஸ்‌ரி

அதிகரித்த புவிசார் அரசியல், பொருளியல் நிச்சயமற்ற தன்மைகள் இருந்தபோதிலும், வலுவான உலகளாவிய செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொடர்பான தேவையின் காரணமாக, சிங்கப்பூரில் உள்ள உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அடுத்த ஆறு மாதங்கள் குறித்து நம்பிக்கையுடன் இருப்பதாக ஓர் ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது.

பொருளியல் வளர்ச்சிக் கழகம் ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களுக்கு இடையில் மொத்தம் 401 உற்பத்தி நிறுவனங்களிடம் ஆய்வு நடத்தியது. மேலும், பொதுவான வர்த்தக நிலைமைகள், உற்பத்தி, வேலைவாய்ப்பு போன்ற பிற குறிகாட்டிகள் குறித்த அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளைக் குறிப்பிடுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.

வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 31) அன்று வெளியிடப்பட்ட ‘உற்பத்தித் துறையின் வர்த்தக எதிர்பார்ப்புகள்’ என்ற கணக்கெடுப்பின்படி, உற்பத்தியாளர்களில் 24 விழுக்காட்டினர் இரண்டாம் காலாண்டிலிருந்து நிலைமைகள் மேம்படும் என்று எதிர்பார்த்தனர். அதே வேளையில் 12 விழுக்காட்டினர் நிலைமைகள் பலவீனமாக இருக்கும் என்று கணித்தனர்.

அவற்றுள், இயந்திரங்கள், அமைப்புகள் பிரிவில் உள்ள பகுதி மின்கடத்தி தொடர்பான உபகரண நிறுவனங்களின் தலைமையில் இயங்கும் துல்லியப் பொறியியல் நிறுவனங்கள், வலுவான உலகளாவிய செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான முதலீட்டின் பின்னணியில், 55 விழுக்காட்டு எடையிடப்பட்ட சமநிலையுடன் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் இருந்தன.

முந்தைய கருத்துக் கணிப்பில் இருந்த மனநிலைகளுடன் ஒப்பிடுகையில், துல்லியப் பொறியியல் துறையில் மனநிலைகள் 4 விழுக்காடு அதிகரித்திருந்தன. ஆனால் மின்னணுவியல் குழுமத்தில் அவை 23 விழுக்காடு குறைந்திருந்தன.

ரசாயனங்கள் துறை மிகவும் அவநம்பிக்கையுடன் உள்ளது. மத்திய கிழக்கிலிருந்து மூலப்பொருள்கள் விநியோகத்தில் தடைகள் ஏற்படும் என பெட்ரோலிய ரசாயனங்கள் மற்றும் பெட்ரோலியத் துறைகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து எதிர்பார்த்து வருவதால், 25 விழுக்காட்டு நிறுவனங்கள் வர்த்தகச் சூழல் மேலும் மோசமடையும் என்று எதிர்பார்க்கின்றன.

மேலும், இந்தத் தடைகள் செலவுகளை உயர்வாக வைத்திருப்பதோடு, லாப வரம்புகளையும் சுருக்கும் என அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

போக்குவரத்துப் பொறியியல் நிறுவனங்களைத் தவிர, மற்ற அனைத்துத் துறைகளிலும் உள்ள நிறுவனங்கள் அதிக ஊழியர்களைப் பணியமர்த்தும் என எதிர்பார்க்கின்றன.

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