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சிங்கப்பூரின் சில்லறை விற்பனை வளர்ச்சி 1.5 விழுக்காடாகச் சரிவு

சிங்கப்பூரின் சில்லறை விற்பனை வளர்ச்சி 1.5 விழுக்காடாகச் சரிவு

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பகுதிவாரிக் கடைகளின் விற்பனை 3.5 விழுக்காடு குறைந்துள்ளது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
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சிங்கப்பூரில் பொழுதுபோக்குச் சாதனங்கள், கடிகாரங்கள் மற்றும் ஆபரணங்களின் விற்பனை இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்திருந்தபோதிலும், ஜூலை மாதத்தில் நாட்டின் சில்லறை விற்பனை வளர்ச்சி மந்தமடைந்துள்ளது.

சிங்கப்பூர் புள்ளிவிவரத் துறை வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, சில்லறை விற்பனை ஜூலை மாதத்தில் ஆண்டு அடிப்படையில் 1.5 விழுக்காடு மட்டுமே உயர்ந்துள்ளது. இது ஜூன் மாதம் பதிவான நான்கு விழுக்காடு வளர்ச்சியோடு ஒப்பிடுகையில் குறைவான வளர்ச்சியாகும்.

மோட்டார் வாகனங்கள், அவற்றின் பாகங்கள் மற்றும் துணைப் பொருள்களைத் தவிர்த்து, சில்லறை விற்பனை ஆண்டு அடிப்படையில் 1.5 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது.

இது ஜூன் மாதத்தில் 4.1 விழுக்காடாக இருந்தது. பருவநிலையைச் சரிசெய்தல் அடிப்படையில், சில்லறை விற்பனை ஜூன் மாதத்தைவிட ஜூலையில் 0.9 விழுக்காடு உயர்ந்தது. வாகனங்கள் நீங்கலாக, இந்த விற்பனை உயர்வு 0.7 விழுக்காடாகப் பதிவாகியுள்ளது

ஜூலை மாதத்தின் மொத்த சில்லறை விற்பனை $4.4 பில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் இணையவழிப் பரிவர்த்தனைகளின் பங்கு 15.4 விழுக்காடாகும். இது ஜூன் மாதத்தில் பதிவான 16.4 விழுக்காட்டைவிட குறைவு எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சில்லறை வர்த்தகத் துறையில், பொழுதுபோக்குச் சாதனங்கள் ஆண்டு அடிப்படையில் 13.9 விழுக்காட்டுடன் மிக வலுவான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன.

விளையாட்டுப் பொருள்களின் அதிக விற்பனையே இதற்கு முக்கியக் காரணமாகும்.

கணினி, தொலைத்தொடர்புச் சாதனங்களின் விற்பனை 5.1 விழுக்காடு உயர்ந்துள்ளது. அழகு சாதனங்கள், கழிவறை பயன்பாட்டுப் பொருள்கள் மற்றும் மருத்துவப் பொருள்கள் (4.5%), ஆடைகள் மற்றும் காலணிகள் (2.3%), அறைகலன்கள் மற்றும் வீட்டுப் பயன்பாட்டுப் பொருள்கள் (1.3%) ஆகியவை ஆண்டு அடிப்படையில் வளர்ச்சி கண்ட பிற துறைகளாகும்.

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பகுதிவாரிக் கடைகளின் விற்பனை 3.5 விழுக்காடு குறைந்துள்ளது. ‘இதர’ பிரிவில் விற்பனை 4 விழுக்காடு சரிந்தது. ஒளியியல் பொருள்கள் மற்றும் புத்தகங்களின் விற்பனை 2.2 விழுக்காடு குறைந்துள்ளது. பெரிய அங்காடிகளின் விற்பனை 2.1 விழுக்காடு, சிறிய அங்காடிகள் மற்றும் மளிகைக் கடைகளின் விற்பனை 1.5 விழுக்காடு சரிவைக் கண்டுள்ளன.

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சில்லறை விற்பனைசரிவுஉணவு

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