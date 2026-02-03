Home
சிங்கப்பூரின் பயணத்துறை வருவாய் சாதனை அளவை எட்டியது

2025ஆம் ஆண்டு 16.9 மில்லியன் சுற்றுப் பயணிகள் சிங்கப்பூருக்கு வந்தனர். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரின் பயணத்துறை வருவாய் கடந்த ஆண்டின் முதல் மூன்று காலாண்டுகளில் சாதனை அளவாக $23.9 பில்லியனைத் தொட்டது.

இது 2024ஆம் ஆண்டைக் காட்டிலும் 6.5 விழுக்காடு அதிகம்.

மேலும், ஆண்டு முழுவதுக்குமான சிங்கப்பூர் பயணத்துறைக் கழகத்தின்(STB) வருவாய் இலக்கு எட்டப்பட்டு விட்டது.

2025ஆம் ஆண்டு முழுவதும் $29 பில்லியன் வருவாயை ஈட்டவேண்டும் என்பது அதன் இலக்கு. ஆனால், அதனையும் தாண்டி $30.5 பில்லியன் வருவாய் திரண்டது.

இதற்கிடையே, 2025ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூருக்கு வருகையளித்த அனைத்துலகச் சுற்றுப்பயணிகளின் எண்ணிக்கை 16.9 மில்லியனை எட்டியது. இது 2024ஆம் ஆண்டைக் காட்டிலும் 2.3 விழுக்காடு அதிகம்.

இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு 17 மில்லியனுக்கும் 18.5 மில்லியனுக்கும் இடைப்பட்ட எண்ணிக்கையில் சுற்றுப் பயணிகள் வருவார்கள் என்று கழகம் கணித்திருந்தது. அந்த எண்ணிக்கைக்கு மிக அருகில் உண்மை நிலவரம் பதிவானது.

சிங்கப்பூருக்கு வந்த அனைத்துலகச் சுற்றுப் பயணிகளில் சீன மக்களே முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளனர். 2025ஆம் ஆண்டில் 3.1 மில்லியன் பேர் சீனாவிலிருந்து வந்து சென்றனர்.

அதற்கு அடுத்தடுத்த நிலைகளில் இந்தோனீசியா (2.4 மில்லியன்), மலேசியா (1.3 மில்லியன்) இருந்தன.

ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து 1.3 மில்லியன் பேரும் இந்தியாவிலிருந்து 1.2 மில்லியன் பேரும் கடந்த ஆண்டு வந்து சென்றனர்.

