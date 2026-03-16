சிங்டெல் சேவையில் இடையூறு; ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதிப்பு

காலை 10.15 மணிக்கு சிங்டெல்லின் கைப்பேசிச் சேவையில் இடையூறு ஏற்பட்டதாக டௌன்டிடெக்டர் தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரில் திங்கட்கிழமை (மார்ச் 16) காலை சிங்டெல் சேவையில் இடையூறு ஏற்பட்டது. இதனால் அதன் வாடிக்கையாளர்கள் பலர் பாதிக்கப்பட்டனர்.

காலை 11 மணிவாக்கில் டௌன்டிடெக்டர் (Downdetector) என்னும் தளத்தில் 5,200க்கும் அதிகமானவர்கள் சேவைத் தடை குறித்துப் பதிவிட்டனர்.

இணையத்தளங்கள், செயலிகள், சேவைகள் போன்றவை முடங்கினால் டௌன்டிடெக்டர் தளத்தில் அண்மை நிலவரத்தைத் தெரிந்துகொள்ளமுடியும்

சிங்டெலின் கைப்பேசிச் சேவையில் காலை 10.15 மணிக்கு இடையூறு ஏற்பட்டதாக அந்தத் தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அந்நேரம் பாதிக்கப்பட்டதாக நான்கு பேர் பதிவிட்டிருந்தனர்.

சிங்டெல்ஸ்டார்ஹப்இணையச் சேவை

