சிங்டெல், ஸ்டார்ஹப் இணையச் சேவை பாதிப்பு

சிங்கப்பூரின் முக்கியத் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களான சிங்டெல், ஸ்டார்ஹப் ஆகியவற்றின் இணையச்சேவைகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 15) கண்ணாடி இழை (ஃபைபர்) இணைப்புத் துண்டிப்பால் தற்காலிகப் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
பல சேவை வழங்கி நிறுவனங்களைப் பாதித்துள்ள இணைப்புத் துண்டிப்பு காரணமாகத் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களில் சிலருக்கு அகண்ட அலைவரிசைs (பிராட்பேண்ட்) சேவையில் தடங்கல் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என ஸ்டார்ஹப் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது. எனினும் எந்தெந்தப் பகுதிகளில் சேவைத் தடங்கல் ஏற்பட்டதென்று அது தெரிவிக்கவில்லை.
பீஷான் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த இணைப்புத் துண்டிப்பு குறித்து நெட்லிங்க் டிரஸ்ட் நிறுவனம் தங்களுக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளதாகச் சிங்டெல் குறிப்பிட்டுள்ளது.
சேவைத் தடங்கலைக் கண்காணிக்கும் ‘டௌன்டிடெக்டர்’ (Downdetector) தளத்தில் பிற்பகல் 1.40 மணியளவில் ஸ்டார்ஹப் பயனர்களிடமிருந்து 91 புகார்களும் பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் சிங்டெல் பயனர்களிடமிருந்து 120 புகார்களும் பதிவாகின.
இச்சிக்கலை விரைந்து சரிசெய்ய இரு நிறுவனங்களும் நெட்லிங்க் டிரஸ்ட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன.