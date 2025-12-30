தீவு விரைவுச்சாலையில் மணிக்கு 79 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பேருந்தை ஓட்டிய ஆடவர் உட்பட ஆறு கனரக ஓட்டுநர்கள்மீது வேக வரம்பை மீறியதற்காகச் செவ்வாய்க்கிழமை (டிசம்பர் 30) குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
30 வயது பேருந்து ஓட்டுநர் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பார்க்வே நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தபோது வேக வரம்பை மீறியதாக நீதிமன்ற ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன.
அந்த விரைவுச் சாலையில் கனரக வாகனங்கள் மணிக்கு 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு மேல் செல்லக்கூடாது.
மற்ற ஐந்து கனரக ஓட்டுநர்களும் அதே போன்ற செயலில் ஈடுபட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கும் அக்டோபர் மாதத்திற்கும் இடையில் அவை நடந்ததாக நம்பப்படுகிறது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட கனரக ஓட்டுநர்களின் வயது 30க்கும் 50க்கும் இடைபட்டது. அவர்கள் பேருந்து, சிமென்ட் கலவை, டிப்பர் டிரக் உள்ளிட்ட வாகனங்களின் ஓட்டுநர்கள்.
வேக வரம்பை மீறிய குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு 1,000 வெள்ளி வரையிலான அபராதம், மூன்று மாதங்கள் வரையிலான சிறைத் தண்டனை அல்லது இரண்டுமே விதிக்கப்படலாம்.