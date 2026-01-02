சிங்கப்பூரர்கள் இவ்வாண்டு ஆறு நீண்ட வார இறுதி நாள்களை எதிர்பார்க்கலாம். மனிதவள அமைச்சு கடந்த ஆண்டு ஜூன் 16ஆம் தேதி வெளியிட்ட பொது விடுமுறை நாள்களின்படி இவ்வாண்டு நீண்ட வார இறுதிகள் ஆறு முறை வருகின்றன.
புத்தாண்டு நாளையும் சேர்த்து 2026ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 11 பொது விடுமுறை நாள்கள் உண்டு.
ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படும் புனித வெள்ளி, மே 1ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் தொழிலாளர் தினம் ஆகியவை வெள்ளிக்கிழமைகளில் வருகிறது. டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் கிறிஸ்துமஸ் நாளும் வெள்ளிக்கிழமையில் வருகிறது.
மே 31ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படும் விசாக தினம், ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதியும் நவம்பர் 8ஆம் தேதியும் கொண்டாடப்படும் தேசிய தினமும் தீபாவளியும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வருவதால் அதற்கு அடுத்து வரும் திங்கட்கிழமை பொது விடுமுறை நாள்களாகும்.
கடந்த ஆண்டு நான்கு நீண்ட வார இறுதி நாள்களும் 2024ஆம் ஆண்டு ஐந்து நீண்ட வார இறுதி நாள்களும் வந்தன.
இவ்வாண்டின் முதல் காலாண்டில் சீனா, ஜப்பான், மலேசியா ஆகியவற்றுக்குச் சிங்கப்பூரர்கள் அதிகம் செல்லவிருப்பதாக டிரிப்.காம் பயணத் தளம் குறிப்பிட்டது. அவற்றுள் பேங்காக், தோக்கியோ, கோலாலம்பூர் ஆகிய நகரங்கள் முதலிடத்தில் உள்ளன.