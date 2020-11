வாய்ப்புகளைக் கொடுக்கும் வேலைப் பயிற்சித் திட்டங்கள்

அக்டோபர் 23, 2020 அன்று பூன் கெங் எம்ஆர்டிக்கு அருகே கெரியர்ஸ் கொனெக்ட் ஆன் தி கோவில் (Careers Connect On The Go) வேலை தேடுபவர்கள் சிங்கப்பூர் ஊழியரணி அமைப்பு ஆலோசகர்களுடன் பேசுகிறார்கள். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்