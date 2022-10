நினைவுகூர்ந்து மீண்டெழுவோம்

ரவி சிங்­கா­ரம்

இளை­யர்­க­ளுக்கு மட்­டு­மின்றி எல்லா வய­தி­ன­ருக்­கும் முன்­மா­தி­ரி­யா­கத் திகழ்ந்த திரு கணேஷ் பூமி­நா­தனை நான் இன்று நினை­வு ­கூர விரும்­பு­கி­றேன். நம்­மி­டையே அவர் இன்று இல்­லை­யென்­றா­லும் அவ­ரது வாழ்க்­கை­யி­லி­ருந்து நாம் கற்­றுக்­கொள்ள வேண்­டிய பாடங்­கள் பல.

கணேஷ், 11 வய­தில் புற்­று­நோயால் பாதிக்­கப்­பட்டு கிட்­டத்­தட்ட ஒன்­றரை ஆண்­டு­க­ளாக கதி­ரி­யக்க சிகிச்­சைக்­குச் சென்­றார். தொடக்­கப்­பள்ளி இறு­தி­யாண்­டுத் தேர்­வில் சிறப்­புத் தேர்ச்சி பெற்ற இவர், 2018ல் மீண்­டும் புற்­று­நோயால் பாதிக்­கப்­பட்டு தமது 29வது வய­தில் கடந்­தாண்டு நவம்­பர் 3ஆம் தேதி­யன்று இறை­வ­னடி சேர்ந்­தார்.

முதல் சிங்­கப்­பூ­ரரை விண்­வெளிக்கு அனுப்­பும் முயற்­சி­யில் கணேஷ் ஏறத்­தாழ ஆறு ஆண்டு ­க­ளாக முக்­கி­யப் பங்­காற்­றி­யி­ருந்­தார். சிறு­வ­ய­தி­லி­ருந்தே விமா­னி­யாக வேண்­டும் என்ற லட்­சி­யம் இருந்­த­போ­தும் புற்­று­நோய் கார­ண­மாக விமானி ஆவ­தற்­கான மருத்­து­வத் தேர்­வு­களை அவ­ரால் கடக்க முடி­ய­வில்லை. அத­னால், ஆளில்லா வானூர்­தி­களை (டிரோன்) உரு­வாக்­கு­வ­தில் தம் கவ­னத்­தைச் செலுத்­தி­னார்.

நன்­யாங் பல­து­றைத் தொழிற்­கல்­லூ­ரி­யின் விண்­வெ­ளிப் பொறி­யி­யல் துறை­யில் சிறப்­புத் தேர்ச்­சி பெற்ற கணேஷ், 17 வய­தில் ‘ஏரோ­டை­ன­மிக் லெபா­ர­ட­ரிஸ்’ என்ற நிறு­வ­னத்­தைத் தொடங்­கி­னார். ஆளில்லா வானூர்­தி­களை உரு­வாக்­கி­ய­து­டன் 100க்கும் மேற்­பட்ட பயி­ல­ரங்­கு­க­ளின்­வழி 2,000க்கும் அதி­க­மான மாண­வர்­க­ளுக்கு டிரோன் பற்றி கற்­பித்­தார்.

அத்­து­டன் சிங்­கப்­பூர் இளை­யர் விமா­னி­கள் சங்­கத்­தில் டிரோன் பயிற்­று­விப்­பா­ள­ரா­க­வும் பணி­யாற்­றி­னார். 2015ல் பலூன் ஒன்றை விண்­வெ­ளிக்கு அனுப்­பி­ய­தற்­காக வெண்கலப் பதக்­கம் வென்­றார். தேசிய சேவை­யின்­போது தங்­கப் பதக்­கம் பெற்ற பெரு­மை­யும் இவ­ரைச் சாரும்.

நன்­யாங் தொழில்­நுட்­பப் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தில் கணேஷ் பொறி­யி­யல் பட்­டப்­ப­டிப்பை மேற்­கொண்டு வந்த இறு­தி­யாண்­டில் புற்­று­நோய் மீண்­டும் தலை­காட்­டி­யது. நான்கு அறுவை சிகிச்­சை­க­ளுக்­குப் பிற­கும் விடா­மு­யற்­சி­யு­டன் ஓராண்­டுக்­கான பாடங்­களை அரை­யாண்­டி­லேயே முடித்­தார். எட்டு மணி நேரச் சிகிச்சை முடிந்த ஒரு வாரத்­தில் உண­வைத் தன் மூக்­கின் வழி­யாக உட்­கொள்ள வேண்­டிய நிலை அவ­ருக்கு ஏற்­பட்­டது.

அந்­நி­லை­யி­லும் தையல்­க­ளு­ட­னும் தலை­யில் வீக்­கத்­து­ட­னும் தலை­வ­லி­யு­ட­னும் குடும்­பத்­தா­ரின் ஆசையை நிறை­வேற்ற மேடை­யே­றித் தன் பட்­டத்­தைப் பெற்­றுக்­கொண்­டார். புற்­று­நோ­யி­லி­ருந்து பிழைத்து வரு­வோ­ரா­லும் பிற­ரைப் போன்று துடிப்­பு­மிக்க வாழ்க்­கையை வாழ முடி­யும் என்­பதை வெளிப்­படுத்த மூவகை விளை­யாட்­டுப் போட்டி, நெடுந்­தூர ஓட்­டப்­பந்­த­யம், முக்­கு­ளித்­தல் போன்­ற­வற்­றில் பல­முறை ஈடு­பட்­டார்.

டிரோன் பற்றி எனக்கு முதன்­மு­த­லில் பாடம் புகட்­டி­ய­வ­ரும் கணேஷ்­தான். அன்று கணேஷ் கொடுத்த அந்­தத் தொடக்­கத்­தி­னால்­தான் இன்று ரோபோ­டிக்ஸ் எனும் இயந்­திர மனி­த­வி­யல் பொறி­யா­ள­ராக இருக்­கி­றேன்.

மகன் கணே­ஷைப் பற்றி அவ­ரின் தாயார் கூறு­கை­யில், “மற்ற தாய்­மார்­கள் பல காலம் காத்­தி­ருந்­தும் அடை­யாத இன்­பத்­தை­யும் பெரு­மை­யை­யும் அவர் உயிர்­வாழ்ந்த அந்த 29 ஆண்­டு­களில் எனக்­குக் கொடுத்­து­விட்­டார். எங்­க­ளுக்­குக் கிடைத்த வரம் கணேஷ்,” என்­றார்.

எந்த ஒரு சவா­லை­யும் எதிர்­கொள்­ளும் துணிச்­சல், விடா­முயற்சி, வலிமை ஆகிய பண்­பு களை கணே­ஷின் உரு­வத்­தில் கண்­டேன். மர­ணத்­திற்கு அஞ்­சா­மல் 29 ஆண்­டு­க­ளி­லேயே வாழ்நாள் சாத­னை­க­ளைப் புரிந்த கணேஷை நாம் நினை­வு­கூர்ந்து இனி­வ­ரும் துன்­பங்­க­ளி­லி­ருந்து மீண்­டெழ முயல்­வோம்.

நேற்று வெளியிடப்பட்ட

‘Explorers Today / Winners Tomorrow:

Are you Ready for the Future Economy?’ நூலில் கணேஷின் வாழ்க்கைப் பயணம் உட்பட பல்வேறு தொழில்துறைகளைச் சேர்ந்த வெவ்வேறு வயதினரின் வாழ்க்கைத்தொழில் பயணங்களைக் கூறும் கட்டுரைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்நூலை வாங்க விரும்புவோர்

hello@asiainstituteofmentoring.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.