பிரமிக்கவைத்த சிங்கப்பூரர்களின் தாராளம்

Mr Rahul Singh (standing, extreme right) taking part in a beach-cleaning campaign with school kids.

பள்ளி மாணவர்களுடன் சேர்ந்து கடற்கரையைத் துப்புரவு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ராகுல் சிங் (வலக்கோடியில்). படம்: ராகுல் சிங்