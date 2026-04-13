தொழில்முனைவரும் நெடுந்தொலைவு ஓட்டப்பந்தய வீரருமான 45 வயது யூஜின் லிம், நான்காம் நிலை சிறுநீர்ப்பைப் புற்றுநோயுடன் நீண்டகாலம் போராடிய பின்னர் காலமானார்.
தொண்டுக்காக இயங்கும் உள்ளூர் ஓட்டப்பந்தயக் குழுவான ‘தி ஹை பாண்டர்ஸ்’-ஐ இணைந்து நிறுவியவரும், தனது ஆடை அலங்கார மற்றும் ஓட்டப்பந்தயச் சாதனைகளுக்காக அறியப்பட்டவருமான லிம்மிற்கு, 2024ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் இந்நோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
ஜூன் 2025ல் பார்க்வே புற்றுநோய் மையம் வெளியிட்ட ஒரு முந்தைய கட்டுரையில், மரபணு மாற்றங்களைச் சரிசெய்ய கீமோதெரபி மற்றும் இலக்கு சிகிச்சையை இணைக்கும் ‘ஆன்டிபாடி-டிரக் கான்ஜுகேட்ஸ்’ (ADCs) சிகிச்சையின் நான்கு சுழற்சிகளையும், பாரம்பரிய கீமோதெரபியின் ஐந்து சுழற்சிகளையும் தான் மேற்கொண்டதாக லிம் கூறியிருந்தார்.
லிம் தனது மனைவி சோஃபி சந்திராவுடன் இணைந்து, சேனல் நியூஸ் ஏஷியாவுக்காக தனது புற்றுநோய்ப் பயணம் குறித்த ஓர் ஆவணப்படத்தைப் படமாக்கியிருந்தார்.
இன்ஸ்டகிராமில் ஒரு பதிவில், லிம் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி அன்று காலமானார் என்று சந்திரா தெரிவித்திருந்தார்.
“ஓர் உண்மையான ஜாம்பவானும், என் வாழ்வின் காதலுமான யூஜின் மறைந்துவிட்டார். அவரது ஒளி என்றும் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கும்,” என்று சந்திரா எழுதியிருந்தார்.
புற்றுநோய் இருப்பது தெரியவந்தது
2020ஆம் ஆண்டு பெருந்தொற்றுக் காலத்தில், லிம் முதன்முதலில் தனது சிறுநீர் நிறமாறியிருப்பதைக் கவனித்தார்.
இரண்டு ஆண்டுகளாக அறிகுறிகள் மாறி மாறி வந்தாலும், மருத்துவப் பரிசோதனை முடிவுகள் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை எனத் தெளிவாக வந்தன.
2024ஆம் ஆண்டில், அவரது சிறுநீர் அடர் சிவப்பு நிறமாக மாறியபோதுதான், ஒரு சி.டி. ஸ்கேன் பரிசோதனையில் அவருக்கு நான்காம் நிலை யூரோதீலியல் புற்றுநோய் (சிறுநீரகப் புற்றுநோய்) இருப்பது இறுதியாகத் தெரியவந்தது.
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்றி வந்த, அப்போது 43 வயதான அவருக்கு இது ஓர் அதிர்ச்சியாக இருந்தபோதிலும், தான் ‘ஓரளவு நிதானமாக’ இருந்ததாக அவர் கூறினார்.
யூஜினின் கடைசித் தருணங்கள்
அவர் இறப்பதற்கு மூன்று நாள்களுக்கு முன்பு, ஏப்ரல் 7, 2026 அன்று, இருவரும் திருமணம் செய்துகொண்டதாக சந்திரா பகிர்ந்துகொண்டார்.
அந்த ஜோடி சுமார் 13 ஆண்டுகளாக ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தனர்.
லிம்மின் மரணச் செய்தியைத் தொடர்ந்து, அவரது அன்புக்குரியவர்கள் மற்றும் ஓட்டப்பந்தயச் சமூகத்தினரிடமிருந்து அஞ்சலிகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன.