Home
quick-news-icon
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

சூதாட்டப் பழக்கத்தின் அவலம்: சம்பளத்தை விஞ்சிய இழப்பு

சூதாட்டப் பழக்கத்தின் அவலம்: சம்பளத்தை விஞ்சிய இழப்பு

கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

18 Oct 2026 - 1:24 pm

2 mins read

ஆண்டுக்கு $340,000க்குமேல் வருமானம் ஈட்டிய பொறியியல் ஆலோசகர் ஒருவர், சூதாட்டப் பழக்கத்தால் $360,000க்குமேல் இழந்து கடனில் மூழ்கியுள்ளார்.

மாதத்திற்கு $28,000க்குமேல் சம்பாதித்தபோதிலும், சூதாட்டக்கூடத்தில் மாதந்தோறும் ஏற்பட்ட $30,000க்கும் அதிகமான நட்டத்தை அவரால் ஈடுசெய்ய முடியவில்லை.

கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கிய அவர், தம்முடைய கள்ளக்காதலியும் தொழில் பங்காளியின் மகளுமான பெண்ணிடம் $800,000 கடன் வாங்கினார்.

அந்தப் பெண்ணும் ஆண்டுக்கு $43,000 சம்பளம் பெற்றுக்கொண்டு, $250,000 வரை சூதாட்டத்தில் இழந்தவர். எனினும், செல்வந்தரான தந்தையின் உதவியால் அப்பெண்ணுக்குப் பணப் பற்றாக்குறை ஏற்படவில்லை.

தம் வீட்டை மறுசீரமைக்கப் பணம் தேவைப்படுவதாகக் கூறி, அப்பெண்ணிடமிருந்து ஆடவர் கடன் பெற்றார். அப்பெண்ணும் தம் வீட்டின்மீது $1.26 மில்லியன் வங்கிக் கடன் எடுத்து, அதில் $800,000ஐ ஆடவரிடம் கொடுத்தார்.

பின்னர் மேலும் $270,000 வரை அவருக்குப் பணப் பரிமாற்றம் செய்தார். ஆனால், ஆடவர் அந்தப் பணத்தைச் சூதாட்டத்திற்கும் சொந்தச் செலவுகளுக்கும் பயன்படுத்தினார்.

இருவருக்கும் இடையே பிளவு ஏற்பட்டபோது, நிலுவையில் இருந்த $580,000 கடனைத் திருப்பித் தருமாறு அப்பெண் கோரினார். ஆனால், ஆடவர் அப்படிக் கடன் எதுவுமே வாங்கவில்லை எனக் கூறி வழக்குத் தொடுத்தார்.

வங்கிப் பணப் பரிவர்த்தனை ஆவணங்கள், எழுத்துபூர்வச் சான்றுகளை ஆய்வுசெய்த உயர் நீதிமன்றம், நிலுவைத் தொகையான $580,000ஐ வட்டியுடன் திருப்பிச் செலுத்துமாறு ஆடவருக்கு உத்தரவிட்டது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கார் மோதியதில் சேதமடைந்த சுற்றுச்சுவர்.

காத்தோங்கில் விபத்து: கார் மோதியதில் தனியார் வீட்டு சுற்றுச்சுவர் இடிந்தது

18 Oct 2026 - 10:13 PM

சென்னையில் ராயபுரம், திருவொற்றியூர், பெரியார் நகர், காசிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளை மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது.

சென்னையில் கனமழை; தீவிர மீட்புப் பணியால் இயல்புநிலை திரும்பியது

18 Oct 2026 - 5:01 PM

புகைமூட்டம் காரணமாக அக்டோபர் 10 முதல் சுபாங்-சிலேத்தார் இடையில் ஃபயர்ஃபிளை விமானங்கள் இயங்கவில்லை.

புகைமூட்டம்: ஃபயர்ஃபிளை விமானச் சேவை தொடர்ந்து 10வது நாளாக ரத்து

18 Oct 2026 - 9:15 PM

ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக ஊடகங்களில் வெளிவரும் விளம்பரங்களில் பல பிரபலங்களின் தோற்றத்தை மோசடிக்காரர்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

நிதிமுதலீடு நிபுணர் போன்ற ஆள்மாறாட்ட மோசடி: காவல்துறை எச்சரிக்கை

18 Oct 2026 - 6:35 PM

பெரிய தொகையைக் கடனாகக் கொடுக்கும்போது எழுத்துபூர்வ ஆவணங்கள் அவசியம் என்பதை இந்த வழக்கு உணர்த்துகிறது. மேலும், மத்திய சேம நிதிக் கணக்கில் போதிய சேமிப்பு இல்லாததால், ஆடவருக்கு எதிர்காலத்தில் வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பும் இல்லாமல் போயுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
சூதாட்டம்சூதாட்டக்கூடம்இழப்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்