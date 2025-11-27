குழந்தை பாதுகாப்பு தொடர்பாக முறையான பயிற்சி எதுவும் பெறவில்லை என்று சிங்கப்பூரில் உள்ள பாலர் பள்ளி ஆசிரியர்களில் மூவரில் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், துன்புறுத்தல் என சந்தேகிக்கப்படும் சம்பவங்களைக் கையாள்வதில் தங்களுக்குப் போதுமான நம்பிக்கை இல்லை என்று ஒரு சாரார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அவற்றைக் கையாளத் தங்களுக்குத் தெரியும் என்று சிலரும் தெரியாது என்று வேறு சிலரும் கூறியுள்ளனர்.
இருப்பினும், துன்புறுத்தல் சந்தேக சம்பவங்கள் தொடர்பான கவலைகளை தங்களது மேலதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதை ஆய்வில் பங்கேற்றோரில் பெரும்பாலானோர், அதாவது 97.8 விழுக்காட்டினர் தெரிவித்தனர்.
துன்புறுத்தல் என்பது உறுதியாகாதபட்சத்திலும் தங்களது மேற்பார்வையாளரிடம் அதுகுறித்துத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தெரிந்து வைத்துள்ளனர்.
சிங்கப்பூரில் குழந்தைப் பாதுகாப்பு முறையை மேம்படுத்த கடந்த அக்டோபர் மாதம் பரிந்துரைகள் வெளியிடப்பட்டன. சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சால் நியமிக்கப்பட்ட மறுஆய்வுக் குழு அந்தப் பரிந்துரைகளை வழங்கியது.
குழந்தைத் துன்புறுத்தல் பற்றியோ அல்லது துன்புறுத்தல் தொடர்பான சந்தேகம் பற்றியோ புகார் அளிப்பதில் பாலர் பருவ மேம்பாட்டு அமைப்புக்கு இருக்கும் பங்கு குறித்து மறுஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதும் பரிந்துரைகளுள் ஒன்று. பாலர் பள்ளிகளுக்கு வெளியே நடக்கும் சம்பவங்களும் அதற்குப் பொருந்தும் என பரிந்துரை விளக்கியது.
மேகன் கங் எனப்படும் நான்கு வயதுக் குழந்தை துன்புறுத்தலால் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து அந்த மறுஆய்வுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது.
அந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, நவம்பர் 5ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய சமூகச் சேவைகள் ஒருங்கிணைப்பிற்குப் பொறுப்புவகிக்கும் அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் லீ, குழந்தைப் பாதுகாப்புக்கான கட்டமைப்பு வலுப்படுத்தப்படும் என்றார்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
பாலர் பள்ளி கல்வியாளர்களிடம் சிங்கப்பூர் குழந்தை பாதுகாப்புச் சங்கம் நடத்திய ஆய்வில் இந்த விவரங்கள் தெரிய வந்தன.
அந்தப் புதிய ஆய்வின் முடிவுகள் புதன்கிழமை (நவம்பர் 26) வெளியிடப்பட்டன.
2024 டிசம்பருக்கும் 2025 ஜூனுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் 350க்கும் மேற்பட்ட பாலர் பள்ளி கல்வியாளர்களிடம் சிங்கப்பூர் குழந்தைப் பாதுகாப்புச் சங்கம் ஆய்வு நடத்தியது.
அவர்களில் 34.7 விழுக்காட்டினர், அதாவது மூவரில் ஒருவர் குழந்தைத் துன்புறுத்தல் சம்பவங்களைக் கையாள்வது தொடர்பாக முறையான பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றனர்.