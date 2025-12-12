சிங்கப்பூருக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இடையிலான முதலாவது பங்காளித்துவம், இரு நாடுகளிலும் உள்ள நோயாளிகள் பெரிய மருத்துவ முன்னேற்றங்களிலிருந்து விரைவில் பயனடைய அனுமதிக்கும் என்று சுகாதார அறிவியல் ஆணையமும் (எச்எஸ்ஏ) பிரிட்டனின் மருந்துகள், சுகாதாரப் பொருள்கள் ஒழுங்குமுறை அமைப்பும் (எம்எச்ஆர்ஏ) வெள்ளிக்கிழமை (டிசம்பர் 12) கூட்டாகத் தெரிவித்தன.
புற்றுநோய், நினைவாற்றல் இழப்பு நோய், உடல் பருமன், அரிய நோய்கள் மற்றும் மேம்பட்ட நோயறிதல் போன்ற அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பகுதிகளில் முன்னேற்றமான சிகிச்சைகளை நோயாளிகள் விரைவாக அணுகுவதை, ஒழுங்குமுறை புத்தாக்கப் பாதையின் செயலாக்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இது பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்யாமல் செய்யப்படும். அதே நேரத்தில் உயிர் அறிவியல் முதலீட்டிற்கான உலகளாவிய மையங்களாக இரு நாடுகளின் பங்கையும் வலுப்படுத்தும் என்று எச்எஸ்ஏ மற்றும் எம்எச்ஆர்ஏ தெரிவித்தன.
இந்த ஒத்துழைப்பின் ஒரு பகுதியாக, நிறுவனங்கள் இரண்டு ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளையும் ஒரே நேரத்தில் ஈடுபடுத்த ஒருங்கிணைந்த விரைவான பாதையைக் கொண்டிருக்கும். மேம்பாட்டாளர்கள் இரு ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளிடமிருந்தும் கூட்டு ஆலோசனையை ஆரம்பத்தில் பெற முடியும். இது சிறந்த மருத்துவப் பரிசோதனைகளைத் திட்டமிடவும் வடிவமைக்கவும், நகலெடுப்பதைத் தவிர்க்கவும், தாமதங்களைக் குறைக்கவும் அவற்றுக்கு உதவும்.
“அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் பிரிட்டன்-சிங்கப்பூர் ஒத்துழைப்பின் நீண்ட வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தப் பங்காளித்துவம் உருவாகிறது” என்று எச்எஸ்ஏயும் எம்எச்ஆர்ஏயும் கூறின.
இங்கிலாந்தின் 10 ஆண்டு சுகாதாரத் திட்டம் மற்றும் சிங்கப்பூரின் ஆரோக்கியமான எஸ்ஜி திட்டம் உட்பட இரு நாடுகளிலும் தேசிய உத்திகளை ஆதரிப்பதோடு, ஆரம்பகால நோயறிதல், தடுப்பு, ஆரோக்கியமாக மூப்படைதல், மின்னிலக்க ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றில் அவை மிகவும் நெருக்கமாகப் பணியாற்றும் என்று இரு ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளும் மேலும் தெரிவித்தன.
முன்னணி உயிர் தொழில்நுட்ப மையமாக சிங்கப்பூரின் நிலையை வலுப்படுத்தவும், புதுமையான சுகாதாரத் தொழில்நுட்பங்களுக்கான அணுகலை விரைவுபடுத்தவும், உலகளாவிய ஒழுங்குமுறை கண்டுபிடிப்புகளை மேம்படுத்தவும் அதன் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தப் புதிய பாதை கட்டமைக்கப்படுவதாகவும் சுகாதார அறிவியல் ஆணையம் குறிப்பிட்டது.
இந்தப் பங்காளித்துவம் சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) மீதான கூட்டுப் பணிகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. இது சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கான ஏஐயின் ஒழுங்குமுறை குறித்த பிரிட்டனின் தேசிய ஆணையத்தையும் ஈர்க்கிறது.