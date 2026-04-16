சிங்கப்பூர் வர்த்தகச் சம்மேளனம், வியாழக்கிழமை (ஏப்ரல் 16) அன்று வெளியிட்ட ஓர் அறிக்கையில், இரு நாடுகளுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் ஆழமாகப் பின்னிப் பிணைந்துள்ள விநியோகச் சங்கிலிகளைச் சீர்குலைக்கக்கூடிய வர்த்தக நடவடிக்கைகளை வாஷிங்டன் தவிர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.
ஒருதலைப்பட்சமான வரிகள் மற்றும் பிற இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடுகள் எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும், சிங்கப்பூரை ஒரு வட்டாரத் தளமாகவும் தளவாட மையமாகவும் பயன்படுத்தும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கான செலவுகளை அதிகரித்து, விநியோகச் சங்கிலிகளைச் சீர்குலைக்கக்கூடும் என்றும் அது எச்சரித்தது.
தொழில்துறை அதிகப்படியான உற்பத்தித் திறன் குறித்த ஒரு புலனாய்வு மற்றும் கட்டாய உழைப்பைக் கொண்டு செய்யப்படும் இறக்குமதிகள் குறித்த மற்றொரு புலனாய்வு ஆகியவை தொடர்பாக, அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதிக்கு அது அளித்த முறையான கருத்துக்கணிப்பின் தொடர்பில் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.
சிங்கப்பூரின் செயல்கள், கொள்கைகள், நடைமுறைகள் ‘நியாயமற்றவை’ அல்லது ‘பாகுபாடு கொண்டவை’ அல்ல என்றும், அவை அமெரிக்க வர்த்தகத்திற்கு ‘சுமையாகவோ அல்லது கட்டுப்பாடாகவோ’ இல்லை என்றும் சம்மேளனம் கூறியது.
சிங்கப்பூரின் முதலீடுகள் 250,000க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க வேலைவாய்ப்புகளுக்கு ஆதரவளிக்கின்றன என்று அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கோக் பிங் சூன் கூறினார்.
“நியாயமான, சந்தை சார்ந்த வர்த்தகத்திற்கான தங்களின் பகிரப்பட்ட உறுதிப்பாட்டை அங்கீகரிக்குமாறும், நமது இரு நாடுகளுக்கும் பயனளிக்கும் ஆழமாகப் பின்னிப் பிணைந்த விநியோகச் சங்கிலிகளைச் சீர்குலைக்கும் நடவடிக்கைகளைத் தவிர்க்குமாறும் அமெரிக்க நிர்வாகத்தை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்,” என்று திரு கோக் கூறினார்.
34,000க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களைப் பிரதிநிதிக்கும் மற்றும் வர்த்தகம், முதலீடுகள், தொழில்துறை உறவுகள் ஆகிய துறைகளில் சிங்கப்பூர் வணிகங்களுக்காக வாதிடும் இந்தச் சம்மேளனம், இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அமெரிக்க-சிங்கப்பூர் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் கீழ், அமெரிக்கா சிங்கப்பூருடன் வர்த்தக உபரியையும் விரிவான முதலீட்டுத் தொடர்புகளையும் கொண்டுள்ளது என்பதை வலியுறுத்தியது.
சிங்கப்பூரைத் தளமாகக் கொண்ட 10 வர்த்தகச் சங்கங்கள் மற்றும் வர்த்தக சபைகளுடன் கலந்தாலோசித்து தயாரிக்கப்பட்ட சிங்கப்பூர் வர்த்தகச் சம்மேளனத்தின் நிலைப்பாட்டு அறிக்கைகள், 2024ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்கா சிங்கப்பூருடன் சுமார் 27 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (34.3 பில்லியன் சிங்கப்பூர் டாலர்) அளவிலான ‘குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் வளர்ந்து வரும்’ ஒட்டுமொத்த வர்த்தக உபரியைக் கொண்டுள்ளது என்றும், இது 2025ஆம் ஆண்டில் சுமார் 33.3 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக விரிவடையும் என்றும் எடுத்துரைத்தன.