யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோஸ் சிங்கப்பூரிலுள்ள ரோலர்-கோஸ்டர் சவாரி பாதியில் நின்றதால் அதில் சென்றுகொண்டிருந்த 16 பேர் நடுவில் இறங்க வேண்டியிருந்தது.
‘பேட்டில்ஸ்டார் கேலக்டிகா: ஹியூமன் வெர்ஸ் சைலான்’ (Battlestar Galactica: Human vs Cylon) என்ற அந்தச் சவாரியில் தற்காலிகத் தொழில்நுட்ப இடையூறு ஏற்பட்டதாக அந்தக் கேளிக்கைப் பூங்காவை நிர்வகிக்கும் ரிசார்ட்ஸ் வேர்ல்ட் செந்தோசா தெரிவித்தது.
“எங்கள் கடுமையான பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, அந்தச் சவாரி தானாகவே பாதையின் பாதுகாப்பான இடத்தில் நின்றது. பயிற்சி பெற்ற எங்கள் செயல்பாட்டுக் குழு, செயல்பாட்டு நடைமுறைகளின்படி அனைத்து 16 பயணிகளும் உடனடியாக இறங்க உதவியது,” என்று அந்நிறுவனம் கூறியது.
சவாரியில் இருந்த எவருக்குமே காயங்கள் ஏற்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
முழுமையான பாதுகாப்புச் சோதனை முடிந்த பிறகு நவம்பர் 29 அன்று சவாரி மீண்டும் தொடங்கும் என்றும் கூறப்பட்டது.
வருகையாளர்களின் பாதுகாப்புக்கு என்றுமே முதன்மையான முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று கூறிய நிறுவனம், ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு வருந்துவதாகவும் பொறுமைக்கும் புரிதலுக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் சொன்னது.
‘எஸ்ஜிஃபாலோஸ்ஆல்’ (Sgfollowsall) இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட காணொளி ஒன்றில், பாதுகாப்பு ஆடை அணிந்தவர்கள் நடுவானில் நின்ற சவாரியைச் சோதிப்பது காணப்படுகிறது.
காணொளியின் மற்றொரு பகுதியில், சவாரியில் ஏறியவர்கள் தண்டவாளம் வழியாக நடந்து வருவதும் தெரிகிறது. அந்தக் காணொளியின் தலைப்பின்படி, பயணிகள் மழையில் 30 முதல் 40 நிமிடங்கள் ரோலர் கோஸ்டரில் சிக்கியிருந்தனர்.
2010 முதல் செயல்படத் தொடங்கிய கேளிக்கைப் பூங்காவில் இந்தச் சவாரி செயலிழப்பது இது முதல் முறையன்று.
2016ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக இந்தச் சவாரி சுமார் 20 நிமிடங்களுக்குச் செயலிழந்தது.
அதற்கு முன்பாக, இந்தச் சவாரி சில முறை மூடப்பட்டதுடன், 2015 மே மாதம் மீண்டும் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பு கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.