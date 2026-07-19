2025ஆம் ஆண்டில் விவாகரத்து செய்த அனைத்து முஸ்லிம் அல்லாத தம்பதிகளில் கிட்டத்தட்ட பாதிப் பேர், அதாவது 48.7 விழுக்காட்டினர், ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நடத்தையைக் காரணமாகக் குறிப்பிட்டனர். இதுவே இத்தகைய திருமண முறிவுகளுக்கு மிகவும் பொதுவாகக் கூறப்படும் காரணமாக அமைகிறது. ஜூலை 10ஆம் தேதியன்று புள்ளிவிவரத் துறையால் வெளியிடப்பட்ட திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து புள்ளிவிவரங்களின்படி, பாலியல் என்பது மிகவும் அரிதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு காரணமாகும். அதே ஆண்டில் நடந்த சிவில் விவாகரத்துகளில் இது வெறும் 0.9 விழுக்காடு மட்டுமே. இது முஸ்லிம்களின் மணமுறிவுகளுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டதாக உள்ளது.
இஸ்லாமியச் சட்டத்தின் கீழ் விவாகரத்து செய்த தம்பதியரில் சுமார் 18.4 விழுக்காட்டினர், திருமண முறிவுக்கு ‘முக்கியப் பிரச்சினையாக’ துரோகத்தைக் குறிப்பிட்டனர். இது, ஆளுமை வேறுபாடுகளுக்கு (21.5 விழுக்காடு) அடுத்தபடியாக, பொதுவாகக் குறிப்பிடப்பட்ட இரண்டாவது பிரச்சினை. இவ்வகை வேறுபாடு, இஸ்லாமியத் தம்பதியரிடையே திருமணத்திற்குப் புறம்பான உறவு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகமாக உள்ளது என்பதைக் குறிக்கவில்லை என்றும் மாறாக, உரிமையியல் மற்றும் இஸ்லாமிய விவாகரத்துகளை நிர்வகிக்கும் சட்டக் கட்டமைப்புகளில் உள்ள வேறுபாடுகளையே இது பிரதிபலிக்கிறது என்றும் வழக்கறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.
பிகேடபிள்யூஏ (PKWA) சட்ட நிறுவனத்தின் குடும்பச் சட்டம் மற்றும் தகராறு தீர்வுப் பிரிவின் நிர்வாக இயக்குநர் லிம் சோங் பூன், திருமணம் மீள முடியாதபடி முறிந்துவிட்டது என்பதே உரிமையியல் விவாகரத்துகளுக்கான ஒரே சட்டபூர்வ அடிப்படை என்று விளக்கினார்.
நியாயமற்ற நடத்தை என்பது பலதரப்பட்ட செயல்களை உள்ளடக்கியது என்று திரு லிம் கூறினார். குடும்ப வன்முறை, மிகக் கடுமையான தகாத சொற்களைப் பயன்படுத்துதல், கட்டுப்படுத்தும் நடத்தை, போதைப்பழக்கம், சூதாட்டம், நிதிப் பொறுப்பின்மை, குடும்பத்தைப் புறக்கணித்தல், திருமணத்திற்குப் புறம்பான உறவுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
‘நியாயமற்ற நடத்தை’ என்பது ஒரு திருமண முறிவுக்குக் காரணமாக அமையக்கூடிய பலதரப்பட்ட சூழ்நிலைகளை உள்ளடக்கியது என்றும் பல தம்பதிகள் இதை மிகவும் நடைமுறைக்கு உகந்த தேர்வாகக் கருதுகின்றனர் என்றும் வழக்கறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.
விவாகரத்து வழக்கில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்படாத பட்சத்தில், குற்றச்சாட்டுகள் மறுக்கப்படாததால், விரிவான ஆவணச் சான்றுகள் பெரும்பாலும் தேவையில்லை என்று திரு லிம் கூறினார். விவாகரத்து வழக்கில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டால், செய்திகள், வங்கிக் கணக்குப் பதிவுகள், காவல்துறை அறிக்கைகள், மருத்துவ அறிக்கைகள் அல்லது அண்டை வீட்டார், உறவினர்கள் அல்லது ஆலோசகர்கள் போன்ற சாட்சிகளிடமிருந்து பெறப்படும் சான்றுகள் ஆகியவை ஆதாரங்களாக அமையும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.