யுஓபி வங்கி தனது வருடாந்தர சீனப் புத்தாண்டு நிதித் திரட்டு முயற்சியில் கிட்டத்தட்ட $2 மில்லியன் தொகையைத் திரட்டியுள்ளது.
அதனைப் பயன்படுத்தி 2,000க்கும் மேற்பட்டோருக்கு நிதி உதவி வழங்க முடியும்.
அந்தத் தொகை, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் பள்ளிக் கைச்செலவு நிதித் திட்டம், பிசினஸ் டைம்ஸ் வளர்ந்து வரும் கலைஞர்கள் நிதித் திட்டம், மத்திய சிங்கப்பூர் சமூக மேம்பாட்டு மன்றம் போன்ற நன்கொடை அமைப்புகள் மூலம் கலை, பிள்ளைகள், கல்வி தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளிக்கும்.
யுஓபி - எஸ்எம்யு ஆசிய தொழில்முனைவோர் கழகத்தின்கீழ், சிங்கப்பூர் நிறுவனங்கள் தங்களின் புத்தாக்க முயற்சிகளுக்கு ஆதரவாக இந்த நிதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். நிதி திரட்டுக்கான இரவு விருந்து, வர்த்தக வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட பயிலரங்கம் ஆகியவற்றின் மூலம் $1,868,888 நிதி திரட்டப்பட்டதாக யுஓபி வங்கி புதன்கிழமையன்று (பிப்ரவரி 25) வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
நிதித் திரட்டு முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி நடைபெற்ற இரவு விருந்தில், இரு கலைப் படைப்புகளை யுஓபி ஏலம் விட்டது.
அதில் ஒரு கலைப் படைப்பை நியோ குரூப் நிறுவனரும் தலைவருமான நியோ கா கியாட் $258,888க்கு ஏலம் எடுத்தார். மற்றொரு கலைப் படைப்பை $188,000க்கு எல்எச்என் நிர்வாகத் தலைவர் கெல்வின் லிம் வாங்கினார். ஜனவரி 29ஆம் தேதி, 40க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் பங்கேற்ற போன்சாய் கலை பயிலரங்கு நடத்தப்பட்டது.
அந்தப் பயிலரங்கிற்குப் பிறகு, பிசினஸ் டைம்ஸ் வளர்ந்து வரும் கலைஞர்கள் நிதித் திட்டம், மத்திய சிங்கப்பூர் சமூக மேம்பாட்டு மன்றம் போன்ற நன்கொடை அமைப்புகளுக்கான இரவு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.