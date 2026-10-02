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வாகன இறக்குமதியில் முறைகேடு: கார் குத்தகை நிறுவன இயக்குநருக்குச் சிறை,

வாகன இறக்குமதியில் முறைகேடு: கார் குத்தகை நிறுவன இயக்குநருக்குச் சிறை,

கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

02 Oct 2026 - 11:56 am

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வாகனங்களை இறக்குமதி செய்ய முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட குற்றத்திற்கான கார் குத்தகை நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஒருவருக்கு $11 மில்லியன் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இறக்குமதி செய்யப்படும் கார்களுக்கு சுங்கத் தீர்வை, பொருள் சேவை வரி ஆகியவற்றைக் குறைவாகச் செலுத்தும் நோக்கில் கார்களின் மதிப்பைக் குறைத்துக் காட்டுமாறு வெளிநாட்டில் உள்ள கார் ஏற்றுமதியாளருக்கு அவர் உத்தரவிட்டது தெரியவந்தது.

மா சீ வெர்ன் எனப்படும் அந்த இயக்குநர், நிலப் போக்குவரத்து ஆணையத்திடம் கார்களின் மதிப்பைத் தவறாகக் காட்டினார். அதன் மூலம் கூடுதல் பதிவுக் கட்டணத்தில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. ஒட்டுமொத்தமாக, எல்லா முறைகேடுகளிலும் சேர்த்து $11 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட தொகை அரசாங்கத்திற்கு இழப்பீடாக அமைந்தது.

சுங்கத் தீர்வை மற்றும் பொருள், சேவை வரி மதிப்பீட்டிற்காக அறிவிக்கப்பட்ட வாகன மதிப்புகளில் முரண்பாடுகள் இருந்ததைச் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தபோது, ​​அவரது முறைகேடுகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்தன.

அதனைத் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட மா, சுங்கத்தீர்வைச் சட்டத்தின்கீழ் தாம் புரிந்த 18 குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புக்கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்து புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 30) அவருக்கு 23 வார சிறைத் தண்டனையும் $4.8 மில்லியன் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டன.

அபராதத் தொகையைச் செலுத்தத் தவறினால் அவர் கூடுதலாக 47 மாதங்கள், 37 வாரங்கள் சிறையில் இருக்கவேண்டி வரும்.

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கார்சுங்கத்துறைமுறைகேடு

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