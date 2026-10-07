புதன்கிழமை (அக்டோபர் 7) நடைபெற்ற ஏலத்தில் பெரும்பாலான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணங்கள் சரிவைச் சந்தித்தன.
குறிப்பாக, பிரிவு ‘ஏ’ வாகனங்களின் சிஓஇ கட்டணம் சிறிய அளவில் குறைந்து $130,001 ஆனது. செப்டம்பர் மாதத் தொடக்கப் பகுதியில் $133,009 என்னும் உச்சத்தைத் தொட்டது அந்த வாகனப் பிரிவு.
சிறிய, குறைவான ஆற்றல் கொண்ட வாகனங்களும் மின்சார வாகனங்களும் இந்தப் பிரிவில்தான் உள்ளன. இரு வாரங்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற ஏலத்தில் $131,890 என்று பதிவான கட்டணம் 1.4 விழுக்காடு குறைந்தது.
பொதுவான வாகனங்களைக் குறிக்கும் ‘சி’ பிரிவு, சரிவிலிருந்து தப்பியது. அதன் சிஓஇ கட்டணம் $137,000 என்னும் பழைய மதிப்பையே இந்த ஏலத்திலும் தொடர்ந்தது.
பெரிய, ஆற்றல் மிகுந்த கார்களும் பெரிய மின்சார வாகனங்களும் இடம்பெற்றுள்ள ‘பி’ பிரிவு 2.2 விழுக்காடு இறக்கத்தைச் சந்தித்தது. அதன் சிஓஇ கட்டணம் $133,000 என்பதிலிருந்து $130,100க்குக் குறைந்தது.
வர்த்தக வாகனங்கள் இடம்பெற்றுள்ள ‘சி’ பிரிவின் கட்டணம் $92,144 என்பதிலிருந்து 0.3 விழுக்காடு குறைந்து $91,889 என முடிந்தது.
‘டி’ பிரிவில் உள்ள மோட்டார்சைக்கிள்களுக்கான சிஓஇ கட்டணம் 9.7 விழுக்காடு என்னும் பெரிய சரிவைச் சந்தித்தது. $12,201 என்னும் பழைய கட்டணத்திலிருந்து சரிந்து $$11,012 என ஏலத்தில் முடிவானது.