ஜெர்மனியில் தற்போது நொடித்துப்போன ‘வையர்கார்ட்’ மற்றும் அது சார்ந்த மின்கட்டணச் சேவை நிறுவனங்களுக்காக $1.7 பில்லியன் (1.1 பில்லியன் பவுன்) மதிப்புள்ள நிதிக்கான வைப்புகள் சிட்டடெல் நிறுவனத்திடம் உள்ளதாகப் போலியாக 13 உறுதிக் கடிதங்களைச் சிங்கப்பூரரான ஆர். சண்முகரத்னம், 59 வழங்கினார்.
அக்குற்றத்திற்காக 13 மோசடி குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்நோக்கிய அவர், குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டார். அவருக்குப் பத்து ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை செவ்வாய்க்கிழமை (ஜனவரி 6) விதிக்கப்பட்டது.
அவருக்கு உடந்தையாக ஐந்து கடிதங்களை எழுதி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க உதவிய ஜேம்ஸ் ஹென்றி ஓ சலிவன், 50, என்ற பிரிட்டனைச் சேர்ந்தவருக்கு 6 ஆண்டுகள், ஆறு மாதச் சிறைத் தண்டனை வழங்கப்பட்டது.
அவரும் குற்றவாளி என ஏற்கெனவே தீர்ப்பானது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த ஆண்டுச் செப்டம்பர் மாதம் தங்கள்மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை அவ்விருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
2016ஆம் ஆண்டுக்கும் 2018ஆம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் பொய்யான ஆவணங்களைத் தயாரித்த 13 குற்றச்சாட்டுகளை சிட்டடெல் நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குநரான சண்முகரத்னம் தயாரித்ததாகக் கூறப்பட்டது.
2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஐந்து உறுதிக் கடிதங்களை அவர் வெளியிட ஓ சலிவன் உதவியதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.