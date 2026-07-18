Home
quick-news-icon

உடற்குறையைப் புறந்தள்ளி தொழில், விளையாட்டு இரண்டிலும் சாதிக்கும் இளையர்

உடற்குறையைப் புறந்தள்ளி தொழில், விளையாட்டு இரண்டிலும் சாதிக்கும் இளையர்

2 mins read
862c58de-eac8-4a2a-8f6e-c0057dfd828d
நரேஷ் பாபு சிங்கப்பூரில் ‘ரோல்னி’ உணவகத்தைக் கிட்டத்தட்ட ஈராண்டுகளாக நடத்தி வருகிறார். - படம்: கிறிஸ்டோ லியோன்
multi-img1 of 2
authorகிறிஸ்டோ லியோன் >

ஒரு பக்கம் ஐஸ்கிரீம் வணிகம், மறு பக்கம் பாரா- பளுதூக்கும் பயிற்சி.

கனவை நோக்கிச் செல்லும்போது குறைகள் பெரிதாக இருக்காது என்பதை மெய்ப்பித்து, சாதிக்க வேண்டும் என்ற துடிப்புடன் சுழன்றோடுகிறார் 34 வயது நரேஷ் பாபு.

உடற்குறையுள்ளோருக்கான பளுதூக்கும் போட்டியில் சாதிக்கும் இலக்குடன் அன்றாடம் 2-3 மணி நேரம் கடுமையாக உடற்பயிற்சி செய்கிறார்.

‘விவோ சிட்டி’யில் அமைந்துள்ள தனது ‘ரோல்னி’ உணவகத்தையும் அன்றாடம் கவனித்து வருகிறார்.

‘குர்டோஸ்’ என்பது பிரபலமான ஹங்கேரி ரொட்டி. அதை ஐஸ்கிரீமூடன் இணைத்துத் தின்பண்டமாய் விற்கிறது அவரது ‘ரோல்னி’ உணவகம். 2024ல் ஒரே ஆளாகக் கடையைத் தொடங்கிய நரேஷ், தற்போது ஐந்து பேர் வரை பணிக்கு அமர்த்தியுள்ளார்.

நரேஷ் கடையில் இல்லையென்றால் உடற்பயிற்சிக் கூடத்தில் இருப்பார்.

கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாகச் சிங்கப்பூரின் பாரா-பளுதூக்குதல் பெஞ்ச் பிரஸ் அணியில் இடம்பெற்றுள்ள நரேஷ் அனைத்துலக அரங்கில் சிங்கப்பூரைப் பிரதிநிதிக்க வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் பயிற்சி செய்துவருகிறார். நிச்சயம் அது சாத்தியமாகும் என்று அவர் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார்.

இன்றிருக்கும் உடல் உறுதியையும் மன உறுதியையும் பெற அவர் கடுமையாக முயற்சி செய்ய வேண்டியிருந்தது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
வாங்சுக் உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவு, உயிர் வாயு அளவு தொடர்ந்து சீரற்ற நிலையில் உள்ளது என்று அபிஜித் தீப்கே தெரிவித்துள்ளார்.

மரணப் படுக்கையில் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்

17 Jul 2026 - 4:56 PM

இந்தியர்களின் கடப்பிதழ்.

இந்திய நீதிமன்ற உத்தரவால் இந்திய விசா சேவைகள் சிங்கப்பூரில் பாதிக்கப்படவில்லை

17 Jul 2026 - 5:16 PM

அரபிக் கடலில் ஜூன் 30ஆம் தேதி, அமெரிக்கப் போர்க் கப்பலின் மேலாக அதன் போர் விமானங்கள் வானில் அணிவகுத்த காட்சி.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்; ‘வாழ்வா சாவா’ போர் என ஈரான் எச்சரிக்கை

16 Jul 2026 - 10:19 AM

குறைந்த செலவிலான தரைவழிப் பாதை அமைக்கப்பட்டால் அதிக அளவிலான டுரியான்களை அனுப்ப முடியும் என மலேசிய அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.

டுரியான் தேக்கத்தைக் குறைக்க சீனாவுக்குத் தரைவழிப் பாதையை நாடும் மலேசியா

16 Jul 2026 - 12:20 PM

பல்வேறு போக்குவரத்தை இணைக்கும் வகையில் உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே இருக்கும் என ஜேடிசி தெரிவித்துள்ளது.

மாபெரும் திட்டங்களுடன் உருவாகும் புதிய உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே

12 Jul 2026 - 6:29 PM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

2011ல் ஏற்பட்ட மோட்டார்சைக்கிள் விபத்தினால் நரேஷின் கால்கள் செயலிழந்தன.

குணமடைந்து, பிறர் உதவியின்றிச் செயல்படக் கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகள் ஆனது. 19 வயதில் ஏற்பட்ட விபத்து அவரை முடக்கிவிடவில்லை. உடல்நிலை தேறியதும் அவர் பிஎஸ்பி கல்விநிலையத்தில் கணக்கியல், நிதித்துறைப் படிப்பில் சேர்ந்தார்.

கூடவே, உடலை வலுப்படுத்த உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்குச் செல்லத் தொடங்கினார். மனவுறுதியை வலுப்படுத்தவும் கட்டுப்பாடான வாழ்க்கைக்கும் உடற்பயிற்சி அவருக்கு உதவியது. பளுதூக்குவதில் அவருக்கு ஏற்பட்ட ஆர்வம் அவரை ஒரு நாளில் பல மணிநேரம் பயிற்சி செய்ய வைத்தது.

2025ல் சிங்கப்பூர் பளுதூக்கும் அணிக்கான தேர்வுகள் நடந்தபோது, அதில் கலந்துகொண்டு தேர்வானார் நரேஷ்.

இளவயதிலேயே சுயதொழில் தொடங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டிருந்த நரேஷிற்குப் பட்டப்படிப்பு, தொழில் தொடங்கும் நம்பிக்கையைக் கொடுத்தது.

இடமின்மை, ஊழியர் பற்றாக்குறை போன்ற பிரச்சினைகளை ஆக்கபூர்வமாகச் சமாளிக்கும் வகையில் ‘ரோல்னி’ ஐஸ்கிரீம் இயந்திரங்களைச் சிங்கப்பூரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

2027ஆம் ஆண்டுத் தொடக்கத்திற்குள் இதுபோன்ற 100 இயந்திரங்களை நாடு முழுவதும் நிறுவவேண்டும் என்பது அவரது இலக்கு. 

“பிடித்த ஓர் அம்சத்தைக் கண்டறிந்து அதில் ஈடுபடும்போது, வலிமையும் செயலூக்கமும் தன்னால் ஏற்படுகிறது. தடைகள் நிறைய இருந்தன. பெற்றோரும் நண்பர்களும் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தனர். தன்னம்பிக்கை என்னைச் செயல்படவைக்கிறது,” என்றார் நரேஷ்.

குறிப்புச் சொற்கள்
உணவுக் கடைதொழில்முனைவர்விளையாட்டு

தொடர்புடைய செய்திகள்