சிங்கப்பூர் விலங்கியல் தோட்டத்தில் அடுத்த ஆண்டு தொடங்கப்படும் பறவைக் காய்ச்சலுக்கு எதிரான தடுப்பூசி நடவடிக்கை அனைத்து பறவைகளுக்கும் செலுத்தப்படாது.
அரிய வகையான, நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைவாக உள்ள பறவை இனங்களே இதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் என்று அதனை செயல்படுத்தும் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பொதுவாக விவசாய நிலங்களில், பெருந்தொற்றுநோய் பரவாமல் இருக்க விலங்குகளுக்கான தடுப்பூசிகள் அங்குள்ள அனைத்து கால்நடைகளுக்கும் கோழி போன்ற பறவை இனங்களுக்கும் போடப்படும்.
ஆனால் தற்போது அவை அரிய வகை உயிரினங்கள் மறைந்துவிடாமல் பாதுகாக்கவும் பயன்படுகின்றன.
எனவேதான், ‘செவா அனிமல் ஹெல்த்’ எனப்படும் பிரஞ்சு நிறுவனத்தின் ‘எம்ஆர்என்ஏ’ (mRNA) வகை தடுப்பூசி அடுத்த ஆண்டுமுதல் மண்டாய் விலங்கியல் தோட்டத்தில் உள்ள தேர்வுசெய்யப்பட்ட அரிய வகை பறவைகளுக்கு செலுத்தப்படவுள்ளது. அதன்மூலம் பெருந்தொற்றுகள் பறவைகளிடையே பரவுதலைத் தடுக்கமுடியும்.
உலக அளவில் ஏற்பட்டுள்ள பருவநிலை மாற்றம் அதிக நோய்கிருமிகளை பரப்பக்கூடிய நிலையை உருவாக்கியுள்ளது. எனவே பறவைக் காய்ச்சலுக்கு எதிராக, தேசிய பூங்காக் கழகம், மண்டாய் வனவிலங்குக் குழுமம், செவா வனவிலங்கு ஆய்வு நிதியம் ஆகியவை இணைந்து இந்த முன்னோடி தடுப்பூசித் திட்டத்தை நடத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கடந்த நவம்பர் 19 அன்று கையெழுத்திட்டன.
“விலங்கியல் தோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பறவைகளுக்கும் ஒரே அளவிலான நோய்ப்பரவல் ஏற்படுவதில்லை. ஆகவேதான் குறைவான நோய் எதிர்ப்புத் தன்மைகொண்ட அரிய வகைப் பறவைகளுக்கு தடுப்பூசி முறை பயன்படுகிறது,” என்று செவா வனவிலங்கு ஆய்வு நிதியத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் பியர் தெரி போர்ன் குறிப்பிட்டார்.
இந்த வகையான நடைமுறைகள் வேறு நாடுகளில் உள்ள விலங்கியல் தோட்ட அமைப்புகளிலும் சோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
எவ்வாறு மற்ற பறவை இனங்களுக்கும் தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்தி அவற்றை நோய்த்தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்கலாம் என்பதை ஆராய்வதே இந்தச் சோதனை முயற்சியின் இலக்கு என்று மண்டாய் வனவிலங்குக் குழுமத்தின் பேச்சாளர் கூறினார்.