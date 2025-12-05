வரும் ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி, திரு ஸூல்கர்னைன் அப்துல் ரஹிம், வெளியுறவு மற்றும் சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு துணை அமைச்சராக நியமிக்கப்படவுள்ளார்.
திட்டமிட்டதற்கு ஒரு மாதம் முன்பே அவர் துணை அமைச்சராக நியமிக்கப்படவுள்ளார். முதலில் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி அவர் பொறுப்பேற்கவிருந்தார்.
எனினும், திட்டமிட்டதற்கு முன்னதாகவே திரு ஸூல்கர்னைன் தமது சொந்த வேலையிலிருந்து விலகியுள்ளதால் பதவி நியமனம் தற்போது முன்னால் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் அலுவலகம் வெள்ளிக்கிழமை (டிசம்பர் 5) அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
திரு ஸூல்கர்னைன், ‘டென்டன்ஸ் ரோட்ரிக்ஸ் லிட்டிகேஷன் அண்ட் டிஸ்பியுட் ரெசலியூஷன்’ (Dentons Rodyk’s Litigation and Dispute Resolution) நிறுவனத்தின் மூத்த பங்காளி உரிமையாளராகப் பொறுப்பு வகிக்கிறார்.