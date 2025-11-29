Home

2027 ஐசிசி, உலகக் கிண்ணம்: கோஹ்லி, ரோகித்துடன் ஆலோசிக்க பிசிசிஐ முடிவு

இந்திய அணியின் மூத்த வீரர்களான ரோகித் சர்மா, விராட் கோஹ்லி. - படம்: இணையம்

இந்திய அணியின் மூத்த வீரர்களான ரோகித் சர்மாவும், விராட் கோஹ்லியும், ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார்கள்.

இதனிடையே, 2027ல் நடைபெறும் ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் இருவரும் விளையாடுவார்களா என்பது கேள்விக்குள்ளாகி உள்ளது.

இதனிடையே, 2027ல் நடைபெறும் ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் விராட் கோஹ்லியும், ரோகித் சர்மாவும் விளையாட வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்றுவிப்பாளர் மார்னே மோர்கல் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், தென்னாப்பிரிக்கா தொடருக்குப் பிறகு ஒருநாள் போட்டிகளில் பங்கேற்பது தொடர்பாக விராட் கோஹ்லி, ரோகித் சர்மா ஆகியோருடன் ஆலோசிக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளது.

அகமதாபாத்தில் நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், பிசிசிஐ அதிகாரிகள், இந்திய அணியின் பயிற்றுவிப்பாளர் கவுதம் கம்பீர், தலைமைத் தேர்வாளர் அஜித் அகர்கர் ஆகியோர் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

இக்கூட்டத்திற்கு பிறகு ரோகித் சர்மாவும், விராட் கோஹ்லியும் ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடுவார்களா இல்லையா என்பது தெரிய வரும்.

கடந்த ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் உலகக் கிண்ணப் போட்டி 2023ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்றது.

அப்போட்டியின் இறுதியாட்டத்தில் ஆறு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்று வாகை சூடியது ஆஸ்திரேலியா.

