Home
quick-news-icon

ஆசிய விளையாட்டு: 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் சாந்திக்கு வெள்ளிப் பதக்கம்

ஆசிய விளையாட்டு: 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் சாந்திக்கு வெள்ளிப் பதக்கம்

படம்: ஏஎஃப்பி

25 Sep 2026 - 9:27 pm

2 mins read

நகோயா: சிங்கப்பூரின் தடகள ராணியான சாந்தி பெரேரா, 2026 ஆசிய விளையாட்டின் 100 மீட்டர் இறுதி போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.

பந்தயத் தூரத்தை 11.21 நொடிகளில் அவர் கடந்து இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தார்.

சீனாவின் சென் யூஜியே 11.06 நொடிகளில் பந்தயத் தூரத்தைக் கடந்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். பஹ்ரேனின் எடிடியோங் ஓடியோங் (11.33 நொடிகள்) வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாந்தி வெல்லும் மூன்றாவது பதக்கம் இதுவாகும்.

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹாங்சோவில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், அவர் 100 மீட்டரில் வெள்ளியும் 200 மீட்டரில் தங்கமும் வென்றிருந்தார்.

முன்னாள் ஓட்டப்பந்தய வீரர்களான சி. குணாளன், குளோரி பர்னபாஸ், மைமூன் பக்கர் அஸ்லான் ஆகியோருக்குப் பிறகு, பல ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தடகளத்தில் பதக்கம் வெல்லும் நான்காவது சிங்கப்பூரர் இவராவார்.

இந்தச் சாதனையை முதன்முதலில் நிகழ்த்தியவர் குணாளன்.

1966ஆம் ஆண்டு நடந்த போட்டிகளில் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெள்ளியும், ஆடவருக்கான 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் வெண்கலமும் வென்ற அவர், 1970ஆம் ஆண்டு நடந்த போட்டிகளில் 100 மீட்டர், 200 மீட்டர் ஓட்டங்களில் வெண்கலம் வென்றார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
பொது அமைதிச் சட்டத்தின்கீழ் எஸ். சுரேந்தர் குமார்மீது மூன்று குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.

அனுமதியின்றிப் பொதுக்கூட்டங்களில் பங்கேற்றவர்மீது குற்றச்சாட்டு

25 Sep 2026 - 4:17 PM

4,356 சதுர அடி பரப்பளவைக் கொண்ட மொட்டை மாடியில், 46 கிலோவாட் சூரிய ஒளித் தொகுதியைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஐந்து ஆண்டு மாதிரி ஆய்வில், மின்சாரம், குங்குமப்பூ, அதன் கிழங்கு விற்பனை மூலம் S$77,932க்கும் மேல் (US$61,000) நிகர வருமானம் ஈட்ட முடியும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

சூரிய மின்பலகைகளில் குங்குமப்பூ விளைச்சல்: $77,000க்கும் மேல் வருவாய்

25 Sep 2026 - 6:43 PM

இந்தோ-பசிபிக் வட்டாரத்தில் சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், ‘வீர் கார்டியன்’ ஆகாயப்படைப் பயிற்சி இணைந்து செயல்படும் திறனை மையமாகக் கொண்டிருந்தது.

இந்தியாவில் முதன்முறையாகப் பறந்த ஜப்பானியப் போர் விமானங்கள்

25 Sep 2026 - 8:22 PM

‘டாக்ஸ் சிங்கப்பூர்’ என்ற ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வியட்னாமிய மொழியில் நாய் இறைச்சியின் பல்வேறு பாகங்கள் விற்பனைக்கு இருப்பதாக இடம்பெற்றிருந்த விளம்பரப் பக்கம். தற்போது அப்படம் அடங்கிய பதிவு நீக்கப்பட்டுவிட்டது.

நாய் இறைச்சி சட்டவிரோத விற்பனை: உணவு அமைப்பு விசாரணை

25 Sep 2026 - 12:38 PM

அதன்பிறகு நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 4x100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் வெண்கலப் பதக்கத்தை அவர் வென்றார்.

குளோரி பர்னபாஸ், மைமூன் பக்கர் அஸ்லான் ஆகியோர் 1970 பேங்காக் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெள்ளி வென்ற மகளிருக்கான 4x100 மீட்டர் தொடர் ஓட்ட அணியில் இடம்பெற்றிருந்தனர்.

பின்னர் 1974ல் 4x100 மீட்டரில் வெண்கலமும், 4x400 மீட்டரில் வெள்ளியும் அவர்கள் வென்றனர்.

வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9.30 மணி நிலவரப்படி சிங்கப்பூர், 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஒரு தங்கம், ஐந்து வெள்ளி, மூன்று வெண்கலம் என ஒன்பது பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஆசிய விளையாட்டுசாந்தி பெரேராபதக்கம்

தொடர்புடைய செய்திகள்