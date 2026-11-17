சிங்கப்பூர் காற்பந்து வரலாற்றின் மிகப்பெரிய சாதனை நிகழ்ந்து கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டுக்குப் பிறகு, அக்குழுவுக்கும் இந்த விளையாட்டின் தலைசிறந்த அணிகளுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி எவ்வளவு பெரியது என்பதை சிங்கப்பூர் அணி மீண்டும் ஒருமுறை நினைவூட்டிக்கொண்டது.
செவ்வாய்க்கிழமையன்று (நவம்பர் 17) தேசிய விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற ஓர் அனைத்துலக நட்புமுறை போட்டியில், ஐந்து முறை உலக வெற்றியாளரான பிரேசில் அணி, சிங்கப்பூரை 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் படுதோல்வி அடையச் செய்தது. இதில், பிரேசில் அணியின் சூப்பர் ஸ்டாரான வினிசியஸ் ஜூனியர், ஆட்டத்தின் முதல் 21 நிமிடங்களிலேயே மூன்று கோல்கள் அடித்தார்.
முற்பாதி ஆட்டம் முடிவடைவதற்குள், பிரேசில் அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது.
ஆயிரக்கணக்கான பார்வையாளர்களிடையே இருந்த உள்ளூர் ரசிகர்கள், ஆட்டம் முழுவதும் ‘லயன்ஸ்’ அணியினரை உற்சாகப்படுத்திக்கொண்டே இருந்தனர். சிவப்பு நிற சீருடை அணிந்த சிங்கப்பூர் வீரர்கள் அவ்வப்போது முன்னேறிச் செல்லும்போது, விளையாட்டரங்கில் ஆரவாரம் உச்சத்தை எட்டியது.
சரியாக 364 நாள்களுக்கு முன்பு, 2025 நவம்பர் 18ஆம் தேதி, ‘காய் டாக்’ விளையாட்டரங்கில் ஹாங்காங்கிற்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற ‘லயன்ஸ்’ அணி, 2027 ஆசியக் கிண்ணத் தொடருக்குத் தகுதி பெற்று வரலாறு படைத்தது. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இந்தத் தொடருக்கு சிங்கப்பூர் தகுதி பெற்றது அதுவே முதல் முறையாகும்.
இருப்பினும், உலகத் தரவரிசையில் 6வது இடத்தில் உள்ள பிரேசிலுக்கு எதிராக விளையாடியபோது, 148வது இடத்தில் இருந்த ‘லயன்ஸ்’ அணிக்கு, காற்பந்து விளையாட்டின் நுணுக்கங்கள் குறித்த ஒரு பாடமே புகட்டப்பட்டது.
சிங்கப்பூரைப் பொறுத்தவரை, தரத்தில் காணப்பட்ட இந்த வேறுபாடு, ‘லயன்ஸ்’ அணி என்றாவது ஒருநாள் உலகின் மிகச்சிறந்த அணிகளுடன் போட்டியிட வேண்டுமானால், ‘லயன்ஸ்’ அணி இன்னும் எவ்வளவு தூரம் முன்னேற வேண்டியுள்ளது என்பதை உணர்த்துகிறது.
தரவரிசையில் பெரும் இடைவெளி இருந்தபோதிலும், பிரேசில் அணி, ஐரோப்பாவில் உள்ள தங்கள் நட்சத்திர வீரர்கள் பலரைத் தொடக்க அணியில் இடம்பெறச் செய்து, லயன்ஸ் அணியுடனான போட்டியைத் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வதைத் தெளிவுபடுத்தியது.
ஆட்டத்தைத் தொடங்கியவர்களில், ரியல் மாட்ரிட் தாக்குதல் வீரர் வினிசியஸ் ஜூனியர், இளம் வயது நட்சத்திர வீரர் என்ட்ரிக், ஆர்சனல் ஆட்டக்காரர்களான கேப்ரியல் மாகல்ஹேஸ், புருனோ குய்மரேஸ், செல்சி ஆட்டக்காரர் எஸ்டெவாவோ, ஆஸ்டன் வில்லா மத்திய திடல் வீரர் ஜோவோ கோம்ஸ், போர்ன்மவுத் ஆட்டக்காரர் ரயான் ஆகியோர் அடங்குவர்.