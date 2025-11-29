லண்டன்: இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துப் பட்டியலின் முதல் இரு இடங்களை வகிக்கும் ஆர்சனலும் செல்சியும் சிங்கப்பூர் நேரப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) பின்னிரவு 12.30 மணிக்கு மோதவிருக்கின்றன.
இவ்விரு குழுக்களும் அபாரமாக விளையாடி வருகின்றன. லீக் பட்டியலில் ஆறு புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முதலிடத்தை வகிக்கும் ஆர்சனலுக்குத் தற்போது தொட்டதெல்லாம் பொன்னாக மாறும் நேரம்.
லீக்கில் சென்ற வாரம் பரம வைரிகளான டோட்டன்ஹம் ஹாட்ஸ்பரை 4-1 எனும் கோல் கணக்கில் ஊதித்தள்ளிய ஆர்சனல் அதற்கு மூன்று நாள்களுக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டியில், சிறந்த குழுக்களும் வெல்ல சிரமப்படும் பயர்ன் மியூனிக்கை 3-1 என வென்றது.
அதேவேளை கடந்த சில வாரங்களாக ஆர்சனலுக்குக் கிட்டத்தட்ட ஈடுகொடுக்கும் வகையில் விளையாடி வருகிறது செல்சி. லீக்கில் சென்ற வாரம் பர்ன்லியை 2-0 எனம் கோல் கணக்கில் வென்ற செல்சி, பிறகு சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ஸ்பெயினின் பார்சிலோனாவை 3-0 எனும் கோல் கணக்கில் தோற்கடித்தது.
பார்சிலோனாவும் பயர்னைப் போல் எளிதில் வெல்லக்கூடிய குழு அல்ல.
அப்படியிருக்கையில் செல்சி, ஆர்சனலை வெல்ல விடாமல் செய்தால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. அதேநேரம், அவ்வப்போது தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடுவது செல்சிக்குப் பிரச்சினையாக இருந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆர்சனலும் முந்தைய பருவங்களில், சிறப்பாக விளையாடிய நிலையிலும் திடீரென சரிவை எதிர்நோக்கியிருக்கிறது. ஆனால், இதற்கு முன்பு இல்லாத வேகம் இந்தப் பருவத்தில் அதனிடம் தென்படுகிறது.
செல்சியின் ஸ்டாம்ஃபர்ட் பிரிட்ஜ் விளையாட்டரங்கில் இரு குழுக்களும் சந்திக்கின்றன.
ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றோர் ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டும் கிறிஸ்டல் பேலசும் மோதுகின்றன. நன்கு மீண்டு வந்த யுனைடெட் சென்ற வாரம் எவர்ட்டனிடம் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து மீண்டும் ஐயங்கள் எழுந்துள்ளன.
தொடர் சரிவைத் தடுப்பதே யுனைடெட்டில் இலக்காக இருக்கும். பேலசை வெல்ல விடாமல் செய்வது சாதாரணமன்று.
இதர ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டங்களில் ஆஸ்டன் வில்லாவும் ஊல்வர்ஹேம்ப்டன் வாண்டரர்சும் மோதுகின்றன; நொட்டிங்கம் ஃபாரஸ்ட், பிரைட்டனைச் சந்திக்கிறது; வெஸ்ட் ஹேம் யுனைடெட், தொடர் சரிவை எதிர்கொண்டுவரும் லிவர்பூலுடன் மோதுகிறது.