கராத்தே குடும்பத்தில் மூத்தவருக்குத் தென்கிழக்காசிய கனவு நனவாகியது

சிங்கப்பூரில் 2015 தென்கிழக்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின்போது பார்வையாளர்களை உற்சாகப்படுத்தும் குழுவில் உறுப்பினராக இருந்தார் திமான்யா திவாங்கி. அப்போதிலிருந்து, தானும் இப்போட்டிகளில் சிங்கப்பூரைப் பிரதிநிதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இவருக்கு இருந்துள்ளது.
தன் தம்பி லே‌‌‌ஷான் தேஸ்மிகாவுடன் கராத்தே பயிற்சிசெய்யும் திமான்யா திவாங்கி, தென்கிழக்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் முதன்முறையாகப் பங்கேற்க ஆயத்தமடைகிறார். - படம்: ரவி சிங்காரம்
ஆறு ஆண்டுகளாக வலைப்பந்தும் அதற்கு முன்னதாக மற்ற பல விளையாட்டுகளும் விளையாடிவந்த திமான்யா, 24, தந்தை அளித்த உந்துதலால் 17 வயதில் கராத்தேயில் சேர்ந்தார்.

“நானும் என் இரு உடன்பிறப்புகளும் தற்காப்புக் கலைகளைக் கற்றுக்கொள்வது முக்கியம் என எங்கள் தந்தை கருதினார்,” என்றார் திமான்யா. இதையடுத்து மூவரும் ஒரே சமயத்தில் கராத்தே கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கினர்.

தன்னைச் சுற்றியிருக்கும் விளையாட்டாளர்களுக்குத் தன்னைவிடப் பல்லாண்டுகால அனுபவம் இருந்ததால் இருமடங்கு அதிகமாகப் பயிற்சி செய்தார் திமான்யா.

“என்னால் முடியுமா என்ற சந்தேகம் எழுந்தது. ஆனால், அவற்றைக் கடந்துவந்தேன். மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு,” என்றார் திமான்யா.

தென்கிழக்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்காக வாரத்திற்கு ஆறு நாள்கள் குறைந்தது இரண்டு மணி நேரம் பயிற்சி செய்தார் திமான்யா. அதுபோக, உடற்பயிற்சிக்கூடத்திலும் தசைகளை வலுப்படுத்தும் பயிற்சியிலும் இவர் ஈடுபட்டார்.

2022ல் இவர் தன் முதல் அனைத்துலகப் போட்டியில் பங்கேற்றார். ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த எட்டாவது கொஜு-காய் உலகப் போட்டியில் தங்கம் வென்றார் திமான்யா. 2025 சிங்கப்பூர் தேசிய கராத்தே போட்டிகளில் ‘குமிட்டே’ (Kumite) பிரிவில் தங்கமும் ‘கட்டா’ (Kata) பிரிவில் வெண்கலமும் வென்றார்.

திமான்யா போன்ற திறன்மிக்கக் கராத்தே வீரர்களுக்கு சிங்கப்பூர் கராத்தே-டோ சங்கம் (Karate-Do Union of Singapore) தேசிய பயிற்சிகளை வழங்குகிறது. ஸ்போர்ட்எஸ்ஜி அமைப்பு, அவர்களுக்கு இயன்முறை மருத்துவ ஆதரவையும் உடற்பயிற்சிக்கூட வசதிகளையும் வழங்குகிறது.

தென்கிழக்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்குச் செல்லும் நான்கு சிங்கப்பூர் கராத்தே வீரர்களும் முதன்முறைப் பங்கேற்பவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திமான்யாவின் தம்பி லெ‌‌‌ஷான் தேஸ்மிகா, 17, கராத்தேக்கான தேசியப் பயிற்சி அணியில் இருக்கிறார். எட்டாவது கொஜு-காய் உலகக் போட்டியில் இவர் ஜூனியர் பிரிவில் வெண்கலம் வென்றார்.

2025 சிங்கப்பூர் தேசிய கராத்தே போட்டிகளில் ‘குமிட்டே’, ‘கட்டா’ என இரு பிரிவுகளிலும் தங்கம் வென்றார்.

திமான்யாவின் தங்கை ஒனாயா தேவதனி, 20, 2023ல் சிங்கப்பூர் கராத்தே-டோ சங்கம் பள்ளிகளுக்கிடையே நடத்திய போட்டிகளில் ‘குமிட்டே’ பிரிவில் தங்கமும் ‘கட்டா’ பிரிவில் வெண்கலமும் வென்றார்.

கராத்தே உடன்பிறப்புகள் திமான்யா திவாங்கி (இடது), லே‌‌‌ஷான் தேஸ்மிகா. இவர்களுக்கு, கராத்தே பயின்ற சகோதரி ஒருவரும் இருக்கிறார்.
கராத்தே உடன்பிறப்புகள் திமான்யா திவாங்கி (இடது), லே‌‌‌ஷான் தேஸ்மிகா. இவர்களுக்கு, கராத்தே பயின்ற சகோதரி ஒருவரும் இருக்கிறார். - படம்: ரவி சிங்காரம்
குறிப்புச் சொற்கள்
தென்கிழக்காசியாவிளையாட்டுதற்காப்புக் கலை