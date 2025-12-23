Home
தேசிய துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம் வென்றார் கிரண்

கிரண் அங்​குஷ் ஜாதவ் 252.1 புள்​ளி​களுடன் தங்கப் பதக்கம் வென்றார். - படம்: இந்து தமிழ்

போபால்: 68வது தேசிய துப்​பாக்கிச் சுடு​தல் வெற்றியாளர் போட்டி டெல்லி​யில் உள்ள போபாலில் நடை​பெற்று வரு​கிறது. இதில் ஆடவருக்​கான 10 மீட்​டர் ‘ஏர் ரைபிள்’ பிரிவு இறு​திப் போட்டியில் கிரண் அங்​குஷ் ஜாதவ் 252.1 புள்​ளி​களைப் பெற்று தங்கப் பதக்​கம் வென்​றார்.

ஒலிம்​பிக் போட்டியாளரான அர்​ஜூன் பபுதா 251.4 புள்​ளி​களு​டன் வெள்​ளிப் பதக்​க​த்தையும் ஜஸ்​வரி பிர​தாப் சிங் தோமர் 229.8 புள்​ளி​களு​டன் வெண்​கலப் பதக்​க​த்தையும் கைப்​பற்​றினர்.

ஆடவருக்​கான ஜூனியர் 10 மீட்​டர் ‘ஏர் ரைபிள்’ பிரி​வில் குஜராத்தைச் சேர்ந்த முகமது முர்​தஸா வானியா 254.3 புள்​ளிகளைக் குவித்து தங்​கப் பதக்​கம் வென்​றார்.

மேற்கு வங்​கத்​தைச் சேர்ந்த அபினவ் ஷா 251.6 புள்​ளி​களு​டன் 2வது இடம் பிடித்து வெள்​ளிப் பதக்​க​மும், ஓங்​கர் விகாஸ் வாகமரே 230.1 புள்​ளி​களு​டன் 3வது இடம் பிடித்து வெண்​கலப் பதக்​க​மும் பெற்றனர்.

