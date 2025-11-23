லண்டன்: இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துப் போட்டியில் நாட்டிங்ஹம் ஃபாரஸ்ட் குழுவிடம் 3-0 எனும் கோல் கணக்கில் லிவர்பூல் வீழ்ந்தது.
இந்தத் தோல்வியை அடுத்து, லீக் பட்டியலில் 11வது இடத்தில் லிவர்பூல் உள்ளது.
இப்பருவத்தில் லிவர்பூல் ஆறு ஆட்டங்களில் தோல்வி அடைந்துள்ளது.
ஃபாரஸ்ட் குழுவுக்காக முரிலோ, நிக்கோலோ சவோனா, மோர்கன் கிப்ஸ் வைட் கோல்களைப் போட்டனர்.
62 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் போட்டியில் தொடர்ச்சியாக இருமுறை அன்ஃபீல்ட் விளையாட்டரங்கில் லிவர்பூலை ஃபாரஸ்ட் குழு தோற்கடித்துள்ளது.
மற்றோர் ஆட்டத்தில் பர்ன்லியை 2-0 எனும் கோல் கணக்கில் செல்சி வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் லீக் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்துக்கு செல்சி முன்னேறியுள்ளது.
லீக் பட்டியலில் முன்னிலை வகிக்கும் ஆர்சனலைவிட அது மூன்று புள்ளிகள் குறைவாகப் பெற்றுள்ளது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 23) நடைபெறும் ஆட்டத்தில் ஸ்பர்ஸ் குழுவுடன் ஆர்சனல் மோதுகிறது.
மான்செஸ்டர் சிட்டியை 2-1 எனும் கோல் கணக்கில் நியூகாசல் யுனைடெட் தோற்கடித்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் லீக் பட்டியலில் 14வது இடத்துக்கு நியூகாசல் முன்னேறியுள்ளது. சிட்டி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
ஊல்வ்ஸ் குழுவை 2-0 எனும் கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய கிறிஸ்டல் பேலஸ், லீக் பட்டியலில் நான்காவது இடத்துக்கு முன்னேறியது.