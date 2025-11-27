லிவர்பூல்: சாம்பியன்ஸ் லீக் காற்பந்துப் போட்டியில் பிஎஸ்வி ஐன்ஹோவன் குழுவிடம் 4-1 எனும் கோல் கணக்கில் லிவர்பூல் படுதோல்வி அடைந்தது.
இந்த ஆட்டம் புதன்கிழமை (நவம்பர் 26) நடைபெற்றது.
கடந்த 12 ஆட்டங்களில் ஒன்பது ஆட்டங்களில் லிவர்பூல் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.
இதுகுறித்து லிவர்பூலின் நிர்வாகி ஆர்னி ஸ்லோட் ஏமாற்றம் தெரிவித்தார்.
கடந்த மூன்று ஆட்டங்களில் லிவர்பூல் மூன்று கோல்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தன.
அதுமட்டுமல்லாது, கடந்த பருவத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இப்பருவத்தில் சொந்த விளையாட்டரங்கான ஆன்ஃபீல்டு லிவர்பூல் கூடுதல் தோல்விகளைப் பதிவு செய்துள்ளது.