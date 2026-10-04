செப்பாங்: மலேசியாவில் நடைபெற்ற ‘பஹ்ரைன் கிராண்ட் பிரீ’ எஃப்1 கார் பந்தயத்தில் ரெட் புல் அணியின் மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் வாகைசூடினார்.
அதன் மூலம், இந்தப் பருவத்தின் தமது முதல் வெற்றியை அவர் பதிவு செய்தார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகலில் மழை காரணமாக 90 நிமிடங்கள் பந்தயம் தாமதமாகத் தொடங்கிய நிலையில் இறுதி வரை போராடி வெற்றிபெற்றார் அவர்.
கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு இதே செப்பாங் பந்தயச்சுற்றுத் திடலில் நடைபெற்ற கடைசி எஃப்1 பந்தயத்திலும் வெற்றி பெற்றவர் வெர்ஸ்டாப்பன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
‘போல் பொசிஷன்’ எனப்படும் முதல் இடத்தைப் பிடித்திருந்தாலும், பந்தயத்தின் தொடக்கத்தில் முதல் வளைவை எட்டுவதற்கு முன்பே அவர் முன்னிலையை இழந்தார்.
இருப்பினும், ரெட் புல் அணியின் சொந்த ‘பவர் யூனிட்’ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி அந்த அணிக்கு முதல் வெற்றியைப் பெற்றுத் தந்தார் வெர்ஸ்டாப்பன்.
“நாங்கள் கடந்து வந்த ஆண்டையும் அடைந்துள்ள முன்னேற்றத்தையும் கருத்தில் கொள்ளும்போது இது மிகவும் சிறப்பான வெற்றி.
“எங்கள் அணியினர் அனைவரையும் நினைத்து நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன். இங்கு வெற்றி பெற்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது,” என்று வெர்ஸ்டாப்பன் கூறினார்.