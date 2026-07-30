Home
quick-news-icon

ஃபிஃபா ஆசியான் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியில் சிங்கப்பூர் பங்கேற்கும்

ஃபிஃபா ஆசியான் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியில் சிங்கப்பூர் பங்கேற்கும்

2 mins read
00e1d726-6509-46a6-bfb7-bcec25645863
ஜூலை 24ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆசியான் வெற்றியாளர் ‘ஏ’ பிரிவு ஆட்டத்தில் கம்போடியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சிங்கப்பூர் குழுவின் சோங் வி-யங் தனது அணியின் இரண்டாவது கோலைப் போடுகிறார். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடைபெறும் முதல் அனைத்துலகக் காற்பந்துச் சம்மேளனம் (ஃபிஃபா) ஆசியான் கிண்ணப் போட்டியில் சிங்கப்பூர் அணி பங்கேற்கும் என்பதை சிங்கப்பூர் காற்பந்துச் சங்கம் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 30) உறுதிப்படுத்தியது.

‘ஏ’ பிரிவில் இந்தோனீசியா, இந்தியா, மலேசியா ஆகிய அணிகளைச் சிங்கப்பூர் எதிர்கொள்ளும். இப்பிரிவின் ஆட்டங்கள் இந்தோனீசியாவில் நடைபெறும்.

இந்தப் போட்டித்தொடர் செப்டம்பர் 24 முதல் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி வரை, ஃபிஃபாவின் அதிகாரபூர்வ அனைத்துலகப் போட்டிக் காலத்தின்போது நடைபெற உள்ளது.

இவ்வட்டாரம் முழுவதும் காற்பந்தாட்டத்தின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் நோக்கில், ஃபிஃபாவிற்கும் தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பிற்கும் (ஆசியான்) இடையேயான ஓர் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தப் போட்டித்தொடர் தொடங்கப்படும் என்று 2025 அக்டோபரில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

கோலாலம்பூரில் நடைபெற்ற 47வது ஆசியான் உச்சநிலை மாநாட்டின்போது இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அங்கு, ஃபிஃபா தலைவர் ஜியானி இன்ஃபன்டினோ, ஆசியான் தலைமைச் செயலாளர் காவ் கிம் ஹோர்ன் ஆகியோர் புதுப்பிக்கப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

போட்டி விவரங்கள்

இந்தப் போட்டித் தொடரில் 14 அணிகள் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படும். ஒன்று, பிரிமியர் பிரிவு (பிரிவு 1). மற்றொன்று, சவால் பிரிவு (பிரிவு 2).

பிரிமியர் பிரிவில் தலா நான்கு அணிகள் கொண்ட இரண்டு பிரிவுகள் இருக்கும். ‘பி’ பிரிவில் வியட்னாம், தாய்லாந்து, பிலிப்பீன்ஸ், பாகிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

சவால் பிரிவில் தலா மூன்று அணிகள் கொண்ட இரண்டு பிரிவுகள் இருக்கும். ‘ஏ’ பிரிவில் ஹாங்காங், மியன்மார், புருணை ஆகிய அணிகளும் ‘பி’ பிரிவில் கம்போடியா, லாவோஸ், திமோர்-லெஸ்டே ஆகிய அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தப் போட்டிகள் ஹாங்காங்கில் நடைபெறும்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
நெகரி செம்பிலான், டேசா செம்பாக்கா இரவுச் சந்தைத் திடலில் புதன்கிழமை (ஜூலை 29) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மலேசியப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிம் சிறப்புரையாற்றினார்.

தவறான சொல்லைப் பயன்படுத்தியதற்கு இந்திய சமூகத்திடம் மன்னிப்புக்கேட்ட அன்வார்

30 Jul 2026 - 5:19 PM

ஒரு சாக்குப்பைக்குகள் அமரவைத்து பெரிய குழி ஒன்றில் உயிருடன் இறக்கப்பட்டார் தீபக்.

உயிருடன் புதைக்கப்பட்டவர் இறந்தார்: சோகத்தில் முடிந்த சாகச நிகழ்ச்சி

30 Jul 2026 - 5:00 PM

தென்​மேற்குப் பருவமழை பொய்த்​த​தால் கிருஷ்ண​ராஜ ​சாகர், கபினி ஆகிய அணை​களில் 50 விழுக்காடு அளவுக்கு மட்​டுமே நீர் இருப்பு உள்​ளதாக அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.

தமிழகத்துக்கு காவிரி நீர்: ஒழுங்​காற்​றுக் குழு உத்தரவு

29 Jul 2026 - 4:44 PM

ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்துக்கு எதிராக அமெரிக்கா முழுவதிலும் தொடரப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 76,000 வழக்குகளும் நியூ ஜெர்சி நீதிமன்றத்தில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.

புற்றுநோய் வழக்குகளுக்கு $5.5 பில்லியன் வழங்க ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் முடிவு

29 Jul 2026 - 6:25 PM

‘ரவுண்ட்-ராபின்’ சுற்றுக்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் நிலை பெறும் அணிகள் பிரிவுகளின் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்கும்.

புதிய போட்டித் தொடரானது, “தங்களை தாங்களே சோதித்துக்கொள்ளவும் ஓரணியாக தாங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்துகொள்ளவும் சிங்கப்பூர் அணிக்கு மற்றொரு வாய்ப்பை வழங்கும்,” என்று சிங்கப்பூர் தேசியக் காற்பந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்றுவிப்பாளர் கேவின் லீ கூறினார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
இறுதிப் போட்டிஆசியான்சிங்கப்பூர் காற்பந்துச் சங்கம்

தொடர்புடைய செய்திகள்