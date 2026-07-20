Home
quick-news-icon

உலகக் கிண்ணத்தை வென்றது ஸ்பெயின்

உலகக் கிண்ணத்தை வென்றது ஸ்பெயின்

1 mins read
fb3c3af3-6f02-4632-9725-e0ef27217690
உலகக் கிண்ணத்தை உயர்த்திப் பிடித்த ஸ்பெயினின் மிக்கெல் மெரினோ, குழுவினருடன். - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

நியூஜெர்சி: அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி உலகக் கிண்ணத்தை வென்றுள்ளது ஸ்பெயின். 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஸ்பெயின் மீண்டும் உலகக் கிண்ண வெற்றியாளராக வாகை சூடியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி நகரத்தின் மெட்லைஃப் விளையாட்டரங்கில் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 20) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் 1-0 எனும் கோல் கணக்கில் அது விருதைத் தற்காக்க முயன்ற அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தியது.

ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. முற்பாதியில் கோல் இல்லை. பிற்பாதியில் தப்பாட்டம் காரணமாக அர்ஜென்டினாவின் என்ஸோ ஃபெர்னான்டசுக்குச் சிவப்பு அட்டை கொடுக்கப்பட்டது. பிற்பாதியிலும் கோல் இல்லை.

ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்திற்குச் சென்றது. 106வது நிமிடத்தில் ஃபெர்ரான் டோரெஸ் போட்ட கோல் ஸ்பெயினை வெற்றிக்கு இட்டுச் சென்றது.

பின்னர் எவ்வளவு முயன்றும் அர்ஜென்டினாவால் ஆட்டத்தைச் சமன்படுத்தமுடியவில்லை.

வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் மூழ்கியது ஸ்பெயின். கிண்ணத்தை இழந்த நிலையில் வீட்டுக்குத் திரும்புகிறது அர்ஜென்டினா.

குறிப்புச் சொற்கள்
உலகக் கிண்ணம்காற்பந்துஸ்பெயின்அர்ஜென்டினாகாற்பந்துக் கலாட்டாஅமெரிக்கா

தொடர்புடைய செய்திகள்