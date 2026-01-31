சிங்கப்பூர் நேரப்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்ரவரி 1) பின்னிரவு 12.30 மணிக்கு, இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக்கில் போட்டியிடும் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி, டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் மைதானத்திற்கு வருகை தருவதால், பிரீமியர் லீக் போட்டியில் தங்கள் பரம எதிரிகள் தங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவியைச் செய்வார்கள் என்று நம்பும் நிலையில் ஆர்சனல் குழுவின் ஆதரவாளர்கள் இருப்பார்கள்.
வடக்கு லண்டன் முழுவதற்குமான ஒரு நல்ல செய்தி, பெப் கார்டியோலா தனது நிர்வாக வாழ்க்கையில் வேறு எந்த அணிக்கும் எதிராகவும் இல்லாத அளவுக்கு ஸ்பர்சுக்கு எதிரான லீக் ஆட்டங்களில் தோல்வியடைந்துள்ளார். ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டிஹாட் விளையாட்டரங்கில் நடந்த ஆட்டம் உட்பட, மேன் சிட்டியின் பொறுப்பில் எட்டு முறை அந்த அணியிடம் தோல்வியடைந்துள்ளார்.
கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பிரீமியர் லீக் போட்டியில் சிட்டி அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வூல்வ்சைத் தோற்கடித்தது. ஆர்சனல் அணி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியிடம் சொந்த மண்ணில் தோல்வியடைந்ததால், அவர்கள் நான்கு புள்ளிகள் வித்தியாசத்திலேயே பட்டியலில் முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.
வூல்வ்ஸ் அணிக்கு எதிராக சிட்டி அணி சிறப்பாக விளையாடி வெற்றி பெறவில்லை. அந்தப் போட்டியில் இரு அணிகளும் தலா 11 முறை கோல் முனையை நோக்கி தாக்குதல் நடத்தின. இந்தப் பருவத்தில் சிட்டி அணி பிரீமியர் லீக் ஆட்டத்தில் தங்கள் எதிராளிகளை விடக் குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ முயற்சித்தது இது ஏழாவது முறையாகும்.
உள்ளூர் போட்டிகளில் ஸ்பர்சுக்கு இது முற்றிலும் மாறுபட்ட கதையாக இருந்தது. ஐன்ட்ராக்ட் பிராங்பேர்ட்டை 2-0 என்ற கணக்கில் வென்ற பிறகு புதன்கிழமை சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் முதல் எட்டு இடங்களை அது பிடித்தது. ஆனால் பிரீமியர் லீக்கில் அதற்குச் சாதகமாக நடக்கவில்லை.
தாமஸ் ஃபிராங்கால் நிர்வகிக்கப்படும் அணிகள் தங்கள் கடைசி 22 உள்நாட்டு பிரீமியர் லீக் போட்டிகளில் நான்கில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளன. டென்மார்க்கை சேர்ந்த அவர், ஸ்பர்சுடனான தனது முதல் 11 ஆட்டங்களைப் போலவே பிரெண்ட்ஃபோர்டுடன் தனது கடைசி 11 ஆட்டங்களிலும் ஒரே மாதிரியான சாதனையை அதாவது இரண்டு வெற்றிகள், மூன்று சமநிலை, ஆறு தோல்விகளைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
ஸ்பர்ஸ் அணியில் ஜேம்ஸ் மேடிசன், ரோட்ரிகோ பெண்டன்கூர், டெஜான் குலுசெவ்ஸ்கி, முகமது குடுஸ், பென் டேவிஸ், லூகாஸ் பெர்க்வால், ரிச்சர்லிசன், பெட்ரோ போரோ ஆகியோர் சிட்டியுடனான ஆட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டார்கள். ஆனால், பிராங்க்ஃபர்ட்டில் நடந்த வார இறுதி வெற்றியை ஒரு ‘சிறிய விஷயத்தால்’ தவறவிட்டதால், மிக்கி வான் டி வென் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டத்துக்குத் தகுதி பெறுவார் என்று பிராங்க் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
எது எப்படி இருப்பினும், பல திறமையான ஆட்டக்காரர்களைக் கொண்டிருக்கும் மேன் சிட்டி அணி, ஸ்பர்சைத் தோற்கடிக்கும் என்று பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.