லாஸ் வேகாஸ்: நான்கு முறை ஃபார்முலா 1 வெற்றியாளரான மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன், சனிக்கிழமை (நவம்பர் 21) இரவு நடந்த விறுவிறுப்பான லாஸ் வேகாஸ் கிராண்ட் பிரி கார் பந்தயத்தில் நான்கு ஆண்டுகளில் மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றார்.
முதல் நிலையிலிருந்து பந்தயத்தைத் தொடங்கிய வெர்ஸ்டாப்பன், தொடக்கம் முதலே கடும் நெருக்கடியைச் சந்தித்தபோதிலும், இறுதிச் சுற்றில் லான்டோ நோரிஸைப் பின்னுக்குத் தள்ளி வெற்றி பெற்றார்.
ஆஸ்கர் பியாஸ்ட்ரி மூன்றாவது இடத்தையும் நடப்பு வெற்றியாளர் கிமி அன்டோனெல்லி நான்காவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.
பந்தயத்தில் 35 முறை முன்னிலை மாறியது. தொடக்கத்தில் வெர்ஸ்டாப்பனும் ஜார்ஜ் ரசலும் கடுமையாகப் போட்டியிட்டனர். ரசல் பலமுறை வெர்ஸ்டாப்பனை முந்தினாலும், சில நொடிகளில் அவர் மீண்டும் முன்னிலை பெற்றார்.
ரசலைத் தடுத்து நிறுத்துவதே ரெட் புல் அணியின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது. ஒன்பதாவது சுற்றில் சிறிது நேரம் முன்னிலை வகித்த ஹட்ஜார், இருபத்தாறாவது சுற்றில் காரின் முன்பக்க இறக்கை சேதமடைந்ததால் பந்தயத்திலிருந்து பின்னடைவைச் சந்தித்தார்.
பின்னர் நாற்பத்தொன்றாவது சுற்றில் ரசல் நான்காவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்ட நிலையில், அன்டோனெல்லி வெர்ஸ்டாப்பனுடன் மோதினார். மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறிய ரசல், மூன்று சுற்றுகள் எஞ்சியிருந்தபோது தடுப்பில் மோதி ஒன்பதாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டார்.