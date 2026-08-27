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நான்காவது முறையாக ஆசியான் கிண்ணத்தைத் தட்டிச் சென்ற வியட்னாம்

நான்காவது முறையாக ஆசியான் கிண்ணத்தைத் தட்டிச் சென்ற வியட்னாம்

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தாய்லாந்தை வீழ்த்தி கிண்ணத்தை ஏந்திக் கொண்டாடிய வியட்னாம் அணி. - படம்: ஏஎஃப்பி
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ஹனோய்: ஆசியான் வெற்றியாளர் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் வியட்னாம் அணி தாய்லாந்தை வீழ்த்தி, தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாகக் கிண்ணத்தைத் தட்டிச் சென்றது.

புதன்கிழமையன்று (ஆகஸ்ட் 26) வியட்னாம் தலைநகர் ஹனோயில் நடைபெற்ற பரபரப்பான இறுதிச் சுற்றின் இரண்டாவது ஆட்டம் 2-2 எனும் கோல் கணக்கில் கணக்கில் சமனில் முடிந்தது.

முதல் ஆட்டத்தில் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வியட்னாம் வெற்றி பெற்றிருந்ததால், மொத்த கோல் அடிப்படையில் 4-2 என வியட்னாம் வெற்றி பெற்று மகுடம் சூடியது.

“இது ஓர் அற்புதமான தருணம். இதற்காக நான் நீண்டகாலம் காத்திருந்தேன். ஹனோய் நகரில் எனது அணி கிண்ணத்தை வெல்ல உதவியது பெரும் மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் அளிக்கிறது,” என்று பிரேசிலில் பிறந்த வியட்னாமிய நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் டோ ஹோவாங் ஹென் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.

30 ஆண்டுகால வரலாற்றைக் கொண்ட, ஈராண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் ஆசியான் வெற்றியாளர் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியில், வியட்னாம் அணி தனது நான்காவது வெற்றியாளர் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

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