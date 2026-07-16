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உலகக் கிண்ணக் காற்பந்து: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது அர்ஜென்டினா

உலகக் கிண்ணக் காற்பந்து: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது அர்ஜென்டினா

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வெற்றி கோல் அடிப்பதாக முன்பே கனவு கண்டேன்: அரையிறுதி நாயகன் மார்டினெஸ்
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அட்லான்டா விளையாட்டரங்கில் இங்கிலாந்துடன் பொருதிய அரையிறுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினாவின் லாடாரோ மார்டினெஸ் தமது அணிக்கான இரண்டாவது கோலைப் புகுத்தி வெற்றிக்கு வித்திட்டார். - படம்: ஏஎஃப்பி/Getty Images

அட்லான்டா: உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துத் தொடரின் பரபரப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், கூடுதல் நேரத்தில் (Injury Time) கோல் புகுத்தி இங்கிலாந்தை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது அர்ஜென்டினா அணி. இதையடுத்து நடப்பு உலக வெற்றியாளரான அது, இறுதிச்சுற்றுக்கு மீண்டும் தகுதிபெற்றுள்ளது.

மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் பெரும்பகுதியில் இங்கிலாந்திடம் 1-0 எனப் பின்தங்கியிருந்தது அர்ஜென்டினா. இதனால் இங்கிலாந்து அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.

இருப்பினும், ஆட்டத்தின் இறுதிப் பகுதியில் அர்ஜென்டினா அணி ‘அதிவேகப் பாய்ச்சலை’ நிகழ்த்தியது. ஆட்டத்தின் 85வது நிமிடத்தில், அணித் தலைவர் லயோனல் மெஸ்ஸியின் துணையோடு என்சோ பெர்னாண்டஸ் அர்ஜென்டினாவின் முதல் கோலை அடித்து ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தார்.

இந்நிலையில், ஆட்டத்திற்கிடையே ஏற்பட்ட தாமதத்தை ஈடுசெய்யும் விதமாக நடுவர் வழங்கும் ‘இன்ஜுரி டைம்’ எனப்படும் கூடுதல் நேரம் வழங்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, 92வது நிமிடத்தில் மாற்று ஆட்டக்காரராகக் களமிறங்கிய லாடாரோ மார்டினெஸ், மெஸ்ஸி உதைத்துத் தள்ளிய பந்தைத் தலையால் முட்டி (Header) அர்ஜென்டினாவின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வெற்றி கோலை அடித்தார்.

இந்தத் திருப்பத்தால் இங்கிலாந்தின் உலகக் கிண்ணக் கனவு தகர்ந்தது. 2022ஆம் ஆண்டு உலகக் கிண்ணத்தை வென்ற அர்ஜென்டினா, தற்போது அடுத்தடுத்து இரண்டாவது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

மறுபுறம், அசுர வேகத்தில் முன்னேறி வரும் ஸ்பெயின் அணி, 38 ஆட்டங்களாகத் தோல்வியே காணாமல் இறுதிப்போட்டிக்கு ஏற்கனவே தகுதி பெற்றுள்ளது.

கனவு பலித்தது

இவ்வேளையில், இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வெற்றி கோலைத் தாம் அடிப்பதுபோல் முன்பே கனவு கண்டதாக மார்டினெஸ் கூறியுள்ளார்.

ஆட்டத்தின் 81ஆவது நிமிடம் வரை அர்ஜென்டினா பின்தங்கியிருந்த நிலையில், தற்காப்பு ஆட்டக்காரர் நிக்கோலஸ் தாக்லியாஃபிகோவுக்குப் பதிலாக மார்டினெஸ் களமிறக்கப்பட்டார்.

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அட்லான்டா விளையாட்டரங்கில் இங்கிலாந்துடன் பொருதிய அரையிறுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினாவின் லாடாரோ மார்டினெஸ் தமது அணிக்கான இரண்டாவது கோலைப் புகுத்தி வெற்றிக்கு வித்திட்டார்.

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85வது நிமிடத்தில் என்சோ பெர்னாண்டஸ் அணியின் முதல் கோலை அடிக்க, கூடுதல் நேரத்தின் இரண்டாவது நிமிடத்தில் மார்டினெஸ் அர்ஜென்டினாவின் வெற்றி கோலை அடித்தார்.

இது குறித்துப் பேசிய மார்டினெஸ், “இந்த கோலை நான் அடிப்பதுபோல் முன்பே கனவு கண்டேன். சக விளையாட்டாளர் அலெக்சிஸ் மெக் அலிஸ்டரிடமும் இதுபற்றி முன்பே கூறினேன். மாற்று ஆட்டக்காரர்கள் அமரும் வரிசையில் இருந்த ஃபேகுண்டோ மெடினாவிடமும் நான் உள்ளே சென்று கோல் அடிப்பேன் என்று சொல்லியிருந்தேன்,” என்றார்.

மெர்டினெஸ் அடித்த இரண்டாவது கோல் மூலம் அர்ஜென்டினா அணி உலகக் கிண்ணக் காற்பந்து இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றது.
மெர்டினெஸ் அடித்த இரண்டாவது கோல் மூலம் அர்ஜென்டினா அணி உலகக் கிண்ணக் காற்பந்து இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றது. - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

மேலும், “உலகக் கிண்ணத்தை வென்று மூன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மீண்டும் நடப்பு வெற்றியாளராக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவது சாதாரண விஷயமன்று. இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னதாக நாங்கள் சற்று ஓய்வெடுக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் இந்த வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டும்,” என்று மார்டினெஸ் கூறினார்.

இந்நிலையில், ஜூலை 19ஆம் தேதி நியூ ஜெர்சியில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கிண்ண இறுதிப்போட்டியில் நடப்பு வெற்றியாளரான அர்ஜென்டினா, பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

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