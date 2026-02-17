Home
ஐபில் போட்டிக்காக 10ஆம் வகுப்புத் தேர்வைத் தவிர்க்கும் இளம் வீரர்

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார் 14 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி. - படம்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

மும்பை: இவ்வாண்டு மார்ச் மாதக் கடைசி வாரத்தில் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், எதிர்வரும் ஐபில் போட்டியில் சிறப்பாகச் செயல்படும் நோக்கில் தயாராகி வருகிறார் இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி.

போட்டி காரணமாகத் தனது பத்தாம் வகுப்புத் தேர்வைத் தவிர்க்க சூர்யவன்ஷி முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

14 வயது சூர்யவன்ஷி, கிரிக்கெட் உலகின் அடுத்த தலைமுறை நட்சத்திரமாக உருவெடுத்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு நடந்த ஐபிஎல் தொடரில் அதிரடி காட்டி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.

அதேபோல், அண்மையில் நடந்து முடிந்த 19வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கான உலகக் கிண்ணத் தொடரில் அசத்தினார். அவரது அதிரடியால் இந்தியா கிண்ணத்தைக் கைப்பற்றியது.

அந்தத் தொடரில் ஏழு ஆட்டங்களில் 439 ஓட்டங்கள் விளாசினார். இறுதிப் போட்டியில் ஆட்ட நாயகன் விருதையும், தொடரில் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதற்காகத் தொடர் நாயகன் விருதையும் சூர்யவன்ஷி வென்றார்.

பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 11ஆம் தேதி வரை பத்தாம் வகுப்புத் தேர்வை சூர்யவன்ஷி எழுதுவதாக இருந்தது.

இந்தச் சூழலில் அவரது பயிற்சியாளர் மனிஷ் ஓஜா, “இந்த முறை சூர்யவன்ஷி பத்தாம் வகுப்புத் தேர்வைத் தவிர்த்துவிட்டு ஐபிஎல் பருவத்திற்காகத் தயாராகிறார். தற்போது நாக்பூரில் உள்ள அவர், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் பயிற்சி முகாமில் இணைந்துள்ளார்” எனத் தெரிவித்தார்.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக சூர்யவன்ஷி விளையாடி வருகிறார்.

