கொழும்பு: விமானங்கள் நிறுத்தப்பட்டதால் இலங்கையின் கொழும்பு நகரில் மூன்று நாள்களாக சிக்கித் தத்தளிக்கும் 150 தமிழ்நாட்டினரை மீட்க தமிழக அரசு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது.
தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவாகி இருக்கும் டிட்வா புயலானது இலங்கையில் ஒரு பேரழிவின் பாதையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில நாள்களாக புயலின் தாக்கத்தால் இலங்கையில், நிலச்சரிவு, வெள்ளப்பெருக்கு ஆகியன ஏற்பட்டன. அவற்றில் சிக்கி 123 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும், 130 பேர் காணாமல் போயிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஏறத்தாழ 25 மாவட்டங்கள் பாதிப்புக்குள்ளானதில், 102,877 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 373,428 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் 488 தற்காலிக முகாம்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மோசமான வானிலை நீடித்து வருவதால் கடந்த சில நாள்களாக கொழும்பு விமான நிலையத்தில் விமானச் சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், துபாயில் இருந்து இலங்கை வழியாக இந்தியா வரவிருந்த 150 தமிழர்கள் உள்பட 300 பேர் இலங்கையின் கொழும்பு நகரில் உள்ள பண்டாரநாயகே அனைத்துலக விமான நிலையத்தில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றனர். புயல், மழை காரணமாக அங்கிருந்து சென்னைக்கு விமானங்கள் இயக்கப்படவில்லை.
அதனால், மூன்று நாள்களாக உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள்கூட இல்லாததால் பசி, பட்டினியுடன் அவர்கள் தவித்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அதனை அறிந்த தமிழக அரசு கொழும்பு விமான நிலையத்தில் சிக்கியுள்ள 150 தமிழ்நாட்டினரையும் மீட்டு, பாதுகாப்பாக அழைத்துவர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இலங்கையில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் பலரைத் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, கொழும்புவில் உள்ள இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைக்கும்படி பொது சுகாதாரத் துறை செயலாளருக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவு பிறப்பித்து உள்ளார்.