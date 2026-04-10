தமிழகத் தேர்​தல் களத்தில் 4,500 வேட்பாளர்கள்: பூத் சிலிப் விநியோகம் தொடங்கியது

ecd49717-25bd-415f-b482-253c14186182
சென்னையில் மொத்தம் 4,700 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. - கோப்புப் படம்: இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்

சென்னை: தமிழக சட்​டமன்றத் தேர்​தலையொட்டி சென்னையில் உள்ள 28 லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு வாக்குச்சாவடி சீட்டு (பூத் ஸ்லிப்) விநியோகிக்கும் பணி வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்ரல் 10) தொடங்கியது.

சென்னையில் 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் ஒரே சமயத்தில் இந்தப் பணியைத் தொடங்கியதாக ஊடகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது.

ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் வழங்கப்படும் அந்தச் சீட்டில் அவரது பெயர், முகவரி, வாக்குச்சாவடி எண், வாக்குச்சாவடி, அடையாள விவரங்கள் ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கும். இதன்மூலம் வாக்காளர்கள் எளிதில் தங்களுக்கான வாக்குச்சாவடியைக் கண்டறிய முடியும்.

சென்னையில் மொத்தம் 4,700 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சென்னையில், வீடு வீடாகச் சென்று வாக்குச்சாவடி சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்தப் பணியை மேற்கொள்ளும் வாக்குச்சாவடி நிலை அதிகாரிகள் மிகுந்த பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

சீட்டு விநியோகத்தில் எந்தத் தவறும் ஏற்படாதவாறு கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, தமிழக சட்​டமன்றத் தேர்​தலில் போட்​டி​யிடும் வேட்​பாளர்களின் பெயர்கள் அடங்கிய இறுதிப் பட்​டியல் வெளி​யிடப்​பட்​டுள்ளது.

இம்முறை மொத்தமுள்ள 234 தொகு​தி​களில் ஏறத்தாழ 4,500 வேட்​பாளர்​கள் களமிறங்குகின்றனர்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

ஈரோடு இடைத்தேர்தல்: கூடுதலாக 568 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு

சண்டையிட்ட கட்சித் தொண்டர்களைத் தடியடி நடத்தி விரட்டி அடித்த காவல்துறை.

வாக்குச்சாவடியில் காங்கிரஸ்-பாஜக தொண்டர்கள் மோதல்; காவல்துறை தடியடி

முன்னதாக, அனைத்து தொகுதிகளையும் சேர்த்து 7,599 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அவற்றுள் முறையாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட 5,139 மனுக்கள் மட்டுமே ஏற்கப்பட்டன. மற்றவை நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில், 500க்கும் மேற்பட்ட வேட்பு மனுக்கள் பல்வேறு காரணங்களை முன்னிட்டு திரும்பப் பெறப்பட்டன.

இதையடுத்து, இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானது. அதன்படி, 4,500க்​கும் மேற்​பட்ட வேட்​பாளர்​கள் போட்​டி​யிடு​வது உறு​தி​யாகி உள்​ளது.

இறுதி வேட்​பாளர் பட்​டியல் வெளி​யானதைத் தொடர்ந்து வியாழக்கிழமை (ஏப்ரல் 9) மாலை நேரத்தில் சுயேச்சை வேட்​பாளர்​களுக்​கான சின்​னங்​களும் ஒதுக்​கப்​பட்​டன.

இம்முறை 28,030,658 ஆண், 29,304,905 பெண், 7,728 மூன்​றாம் பாலினத்​தவர் என மொத்​தம் 57,343,291 பேர் வாக்​களிக்க உள்​ளனர். வாக்காளர் சீட்டு விநி​யோகம் உள்ளிட்ட பணிகளை ஏப்ரல் 17ஆம் தேதிக்​குள் முடிக்க வேண்​டும் என மாவட்டத் தேர்​தல் அதி​காரி​களுக்குத் தலை​மைத் தேர்​தல் அதி​காரி அர்ச்​சனா பட்​நாயக் அறி​வுறுத்​தி​யுள்​ளார்.

