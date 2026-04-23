நாமக்கல்: தனது திருமண நாளன்று, மணக்கோலத்துடன் வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்று வாக்களித்த புதுமணப் பெண்ணின் செயல் பலரது பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளது.
நாமக்கல் அடுத்த என்.கொசவம்பட்டி, வ.உ.சி நகரைச் சேர்ந்தவர் தீபிகா. இவருக்கும் திருப்பூரைச் சேர்ந்த ஆனந்த் என்பவருக்கும் வியாழக்கிழமை (ஏப்ரல் 23) காலை நாமக்கல்லில் திருமணம் நடைபெற்றது.
தாலி கட்டும் நிகழ்வு முடிவடைந்ததும், மணமக்கள் இருவரும் நேராக வாக்குச்சாவடிக்கு விரைந்தனர்.
என்.கொசவம்பட்டி மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில் தீபிகா வாக்குச் செலுத்தவேண்டியிருந்தது. தாலி கட்டிய கையோடு, திருமணக் கோலத்தில் தனது கணவருடன் சென்ற தீபிகா, வரிசையில் நின்று தனது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.
“எனது திருமண நாளிலேயே நாட்டின் மிக முக்கியக் கடமையைச் செய்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
“திருமணச் சடங்குகள் முடிந்த நிலையில், இன்று மாலை நான் கணவர் வீட்டிற்கு (திருப்பூர்) செல்ல வேண்டும். அதனால், கிளம்புவதற்கு முன்பே வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தேன்,” என்று மணப்பெண் தீபிகா நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
திருமண அவசரத்திலும், கணவர் ஊருக்குச் செல்வதற்கு முன்பாக வாக்களிக்கவேண்டும் என்ற அந்தப் பெண்ணின் பொறுப்புணர்வு, அங்குச் சென்றிருந்த மற்ற வாக்காளர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.