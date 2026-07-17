Home
quick-news-icon

சேலத்தில் தேங்காய் சுடும் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

சேலத்தில் தேங்காய் சுடும் பண்டிகை கொண்டாட்டம்

2 mins read
90fb1b98-18e5-4cb4-9c39-a3e5b40ffcf4
ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதத்தின் முதல் நாளைச் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதி, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொண்டாடுகிறார்கள். - படம்: தினமணி

சேலம்: ஆடி மாதத்தின் முதல் நாளை முன்னிட்டு, சேலத்தில் தேங்காய் சுடும் பண்டிகை சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

மகாபாரத இதிகாசத்தில் பாண்டவர்கள் 12 ஆண்டுகள் வனவாசத்தை முடித்த பிறகு ஓராண்டு தலைமறைவாக இருந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பின்னர் தங்களை யாரும் அடையாளம் கண்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக தங்களிடம் இருந்த ஆயுதங்களை ஒரு மரத்தின் அடியில் ஒளித்து வைத்துச் சென்றதாகவும் ஓராண்டுக்குப் பிறகு அவற்றை மீண்டும் எடுத்து நெருப்பில் வாட்டி சுத்தப்படுத்தி பூசை செய்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதை நினைவுகூறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதத்தின் முதல் நாளைச் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதி, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொண்டாடுகிறார்கள்.

ஆடி மாத முதல் நாளன்று சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேங்காய் சுடும் பண்டிகை நடைபெறுகிறது. இதற்காக புதுமணத் தம்பதியரை அழைத்து பெற்றோர் சீர்வரிசை செய்வது வழக்கம். மேலும், புத்தாடை அணிந்து கோவிலுக்குச் சென்று வழிபடுவர்.

தேங்காயைத் தரையில் தேய்த்து, அதிலுள்ள மூன்று கண்களில் ஒன்றில் மட்டும் ஓட்டை போட்டு நீரை வெளியேற்றுவர். பின்னர் தேங்காய்களின் உள்ளே பச்சரிசி, தானியங்கள், வெல்லம், பொட்டுக்கடலை, அவல், எள் ஆகியவற்றை போட்டு, மஞ்சள் பூசி, அழிஞ்சி எனப்படும் மரத்தின் குச்சியில் சொருகி நெருப்பில் சுடுவார்கள். இதையடுத்து, அந்தத் தேங்காயைப் பிள்ளையாருக்குப் படையலிட்டு நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு வழங்கி மகிழ்வர்.

அதன்படி, சேலம் மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 17) தேங்காய் சுடும் பண்டிகை சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

சேலம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகளில் அதிகாலை முதலே பொதுமக்கள் தேங்காய் சுட்டு, ஆடி மாதத்தை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
இந்தியர்களின் கடப்பிதழ்.

இந்திய நீதிமன்ற உத்தரவால் கடப்பிதழ், இந்திய விசா சேவைகள் சிங்கப்பூரில் பாதிக்கப்படவில்லை

17 Jul 2026 - 5:16 PM

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயிலைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்: பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்

17 Jul 2026 - 4:57 PM

வாங்சுக் உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவு, உயிர் வாயு அளவு தொடர்ந்து சீரற்ற நிலையில் உள்ளது என்று அபிஜித் தீப்கே தெரிவித்துள்ளார்.

மரணப் படுக்கையில் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்

17 Jul 2026 - 4:56 PM

சோனம் வாங்சுக் உடல்நிலையை அன்றாட அடிப்படையில் கண்காணிக்க வேண்டுமென நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

நீட் தேர்வு விவகாரம்: நீடிக்கும் சமூக ஆர்வலரின் உண்ணாவிரதப் போராட்டம்

16 Jul 2026 - 8:24 PM

பார்வைக் குறைபாடுள்ள பாதசாரிகளுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக, 2010ஆம் ஆண்டு முதல் பாதசாரிகள் கடக்கும் இடங்களில் தொடு உணர்வு நடைபாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பாதசாரிகள் கடக்கும் இடங்களில் உள்ள தொடு உணர்வு தரைக்கற்கள் மாற்றப்படும்

16 Jul 2026 - 8:14 PM

குறைந்த செலவிலான தரைவழிப் பாதை அமைக்கப்பட்டால் அதிக அளவிலான டுரியான்களை அனுப்ப முடியும் என மலேசிய அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.

டுரியான் தேக்கத்தைக் குறைக்க சீனாவுக்குத் தரைவழிப் பாதையை நாடும் மலேசியா

16 Jul 2026 - 12:20 PM

லிட்டில் இந்தியாவில் உள்ள கடைவீட்டில் இருந்து சட்டவிரோதத் தொழிலை நடத்திவந்த ராஜு கிருஷ்ணமூர்த்தி, சென்ற ஆண்டு பிப்ரவரிக்கும் ஏப்ரலுக்கும் இடையில் $28 மில்லியனுக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளார்.  

லிட்டில் இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக $28 மில்லியன் வசூலித்தவருக்குச் சிறை

15 Jul 2026 - 10:00 PM

எ.வ. வேலு.

ஊழல் வழக்கு: எ.வ. வேலுவிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை

15 Jul 2026 - 6:48 PM

சொந்தத் தயாரிப்பிலான ‘ஏஐ’ தொழில்நுட்ப ஆற்றல்களை மேம்படுத்துவதற்காக, ‘ஜேபிமோர்கன் சேஸ்’ வங்கி பொறியாளர்களையும் தரவு வடிவமைப்பாளர்களையும் (data architects) வேலையில் அமர்த்திவருகிறது.

‘ஏஐ’ செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவுள்ளது ‘ஜேபிமோர்கன் சேஸ்’

14 Jul 2026 - 6:12 PM

இந்தப் புதிய விதிமுறையின்படி, இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்கள் கொத்தடிமைகள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டவையா என்பதை இந்தியாவின் வெளிநாட்டு வர்த்தக அமைப்பு விரிவாக விசாரிக்க வேண்டும்.

கொத்தடிமை முறை மூலம் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களுக்கு இந்தியா தடை

14 Jul 2026 - 9:05 PM

பாரம்பரிய வழக்கத்தைப் பின்பற்றி நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், ஆடி மாதம் வளமும் நலமும் தரவேண்டும் என அனைவரும் ஒன்றுகூடி இறைவனை வேண்டி இனிப்புகள் வழங்கி மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துகொண்டனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
தேங்காய்பண்டிகைசேலம்

தொடர்புடைய செய்திகள்